INTENSO TRABAJO
Estabilizado el incendio de Melón tras calcinar 5 hectáreas
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El incendio forestal registrado en el municipio ourensano de Melón se encuentra estabilizado a las 23,06 horas de este sábado. Según los datos oficiales actualizados de los servicios de extinción, la superficie calcinada por el fuego alcanza un total de 5 hectáreas.
El fuego, que se inició durante la noche del sábado 15 de agosto, requirió de un intenso trabajo sobre el terreno para acotar el perímetro y evitar su propagación.
Para lograr la estabilización del incendio y avanzar hacia su extinción, se desplegó un importante operativo en el lugar compuesto por un total de 16 agentes, 28 brigadas, 20 motobombas, 2 palas mecánicas, 2 técnicos, 3 helicópteros y 4 aviones.
Actualmente, los efectivos desplegados continúan trabajando sobre el terreno refrescando los puntos calientes para afianzar la línea de defensa y evitar posibles reproducciones.
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