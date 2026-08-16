Estabilizado el incendio de Melón tras calcinar 5 hectáreas

INTENSO TRABAJO

El incendio, declarado durante la noche del sábado, ha calcinado unas cinco hectáreas y continúa bajo vigilancia para evitar posibles reproducciones.

Foto de archivo de bomberos trabajando en la extinción de un incendio forestal en Ourense
Foto de archivo de bomberos trabajando en la extinción de un incendio forestal en Ourense | Alan Pérez

El incendio forestal registrado en el municipio ourensano de Melón se encuentra estabilizado a las 23,06 horas de este sábado. Según los datos oficiales actualizados de los servicios de extinción, la superficie calcinada por el fuego alcanza un total de 5 hectáreas.

El fuego, que se inició durante la noche del sábado 15 de agosto, requirió de un intenso trabajo sobre el terreno para acotar el perímetro y evitar su propagación.

Para lograr la estabilización del incendio y avanzar hacia su extinción, se desplegó un importante operativo en el lugar compuesto por un total de 16 agentes, 28 brigadas, 20 motobombas, 2 palas mecánicas, 2 técnicos, 3 helicópteros y 4 aviones.

Actualmente, los efectivos desplegados continúan trabajando sobre el terreno refrescando los puntos calientes para afianzar la línea de defensa y evitar posibles reproducciones.

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