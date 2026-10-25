ACCIDENTE DE TRÁFICO
Excarcelada una persona tras volcar su coche en la A-52 a su paso por Melón
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona resultó herida en la noche del sábado tras sufrir una salida de vía y volcar con su vehículo en la A-52, a su paso por Melón. El accidente de tráfico se produjo alrededor de las 21:45 horas, en el kilómetro 265 de la autovía, y obligó a intervenir a los equipos de emergencia para liberar al único ocupante del turismo.
Según la información facilitada por el 112 Galicia, un particular alertó de que un coche se había salido de la vía y había una persona herida en su interior. Tras recibir el aviso, los servicios de emergencias movilizaron al 061, a los Bomberos de O Carballiño, al GES de Ribadavia y a la Guardia Civil de Tráfico.
Los efectivos del GES tuvieron que utilizar material de excarcelación para liberar al ocupante, que no podía salir del vehículo volcado. Una vez rescatado, el herido fue trasladado en ambulancia al hospital de referencia.
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