Excarcelada una persona tras volcar su coche en la A-52 a su paso por Melón

El turismo volcó tras salirse de la vía en el kilómetro 265 de la A-52, en Melón, y su único ocupante tuvo que ser excarcelado por los equipos de emergencia.

Una persona resultó herida en la noche del sábado tras sufrir una salida de vía y volcar con su vehículo en la A-52, a su paso por Melón. El accidente de tráfico se produjo alrededor de las 21:45 horas, en el kilómetro 265 de la autovía, y obligó a intervenir a los equipos de emergencia para liberar al único ocupante del turismo.

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Los servicios de emergencia intervinieron en la A-52, a su paso por Melón, para rescatar al conductor del vehículo volcado y trasladarlo al hospital. | GES Ribadavia

Según la información facilitada por el 112 Galicia, un particular alertó de que un coche se había salido de la vía y había una persona herida en su interior. Tras recibir el aviso, los servicios de emergencias movilizaron al 061, a los Bomberos de O Carballiño, al GES de Ribadavia y a la Guardia Civil de Tráfico.

Los efectivos del GES tuvieron que utilizar material de excarcelación para liberar al ocupante, que no podía salir del vehículo volcado. Una vez rescatado, el herido fue trasladado en ambulancia al hospital de referencia.