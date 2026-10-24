Una persona resulta herida en Cualedro tras sufrir un atropello

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Un peatón resulta herido tras sufrir un atropello en la N-525 a la altura del término municipal de Cualedro, hasta donde se movilizaron de urgencia efectivos de Urxencias Sanitarias y de la Guardia Civil de Tráfico

Punto kilométrico de la N-525 en la que se produjo el atropello.
Punto kilométrico de la N-525 en la que se produjo el atropello. | Google Maps

Una persona ha resultado herida en la tarde de este sábado, 24 de octubre, tras ser atropellada en la carretera N-525, a la altura del punto kilométrico 179, a su paso por el municipio de Cualedro.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, la víctima permanecía consciente en el momento de la intervención inicial, aunque presentaba una hemorragia abundante a consecuencia del impacto.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron dotaciones de Urxencias Sanitarias de Galicia-061y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats