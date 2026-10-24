ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona resulta herida en Cualedro tras sufrir un atropello
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona ha resultado herida en la tarde de este sábado, 24 de octubre, tras ser atropellada en la carretera N-525, a la altura del punto kilométrico 179, a su paso por el municipio de Cualedro.
Según la información facilitada por los servicios de emergencias, la víctima permanecía consciente en el momento de la intervención inicial, aunque presentaba una hemorragia abundante a consecuencia del impacto.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron dotaciones de Urxencias Sanitarias de Galicia-061y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.
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