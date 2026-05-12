Hallan en el río Támega el cadáver del hombre desaparecido en Verín

Los efectivos de la Guardia Civil en la búsqueda del hombre desaparecido en Verín

El hombre de 59 años que desapareció el domingo en Mourazos (Verín) fue encontrado este martes, 12 de mayo, sin vida en el río Támega. Las intensas labores de búsqueda llevadas a cabo por la Guardia Civil y Protección Civil dieron sus frutos. Fue el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) quien encontró, sobre las 19,10 horas, al hombre, cuyo cuerpo estaba sumergido en el río a un kilómetro de donde se inició la búsqueda.

En el dispositivo de búsqueda participaron Guardia Civil, Protección Civil de Verín, Monterrei, Vilardevós y Parada de Sil, y Medio Rural.

Una treintena de efectivos

Las labores, que movilizaron a una treintena de profesionales, se intensificaron con el reconocimiento de los márgenes del cauce fluvial, el vuelo de drones en la zona y con la inmersión de una unidad de buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado.

A este esfuerzo oficial se sumaron a media mañana del lunes familiares, amigos y decenas de vecinos de la comarca que participaron de forma activa en las batidas con la esperanza de dar con su paradero lo antes posible.

La última pista que tenían del hombre desaparecido es una furgoneta de su propiedad, la cual fue encontrada en una ubicación próxima al principal punto de búsqueda desde el domingo por la mañana.

Ese mismo día comenzaron las labores para localizarlo, pero la turbidez de las aguas del Támega en ese punto dificultó la tarea del operativo.