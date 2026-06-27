Una persona resulta herida y necesita ser excarcelada tras una colisión con otro vehículo en Melón

Vehículos implicados en la colisión entre dos turismos ocurrida en la N-120, a la altura de la parroquia de Quins (Melón).

Una persona tuvo que ser excarcelada este sábado tras un accidente de tráfico entre dos turismos ocurrido en el municipio de Melón, en la carretera N-120, a la altura del kilómetro 603, en la parroquia de Quins.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 19:25 horas a través de la llamada de un particular, que alertaba de una colisión entre dos vehículos en la que una de las personas implicadas podría encontrarse atrapada en el interior de uno de los turismos.

De inmediato, se movilizó a los Bomberos de O Carballiño, al GES de Ribadavia, al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil.

A su llegada, los equipos de emergencia confirmaron que una de las personas ocupantes permanecía atrapada por las piernas, por lo que fue necesario emplear material de excarcelación para proceder a su liberación.

Una vez rescatada, la persona herida fue atendida por el personal sanitario y posteriormente trasladada al centro hospitalario de referencia.

Vehículos implicados en la colisión entre dos turismos ocurrida en la N-120, a la altura de la parroquia de Quins (Melón).