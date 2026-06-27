Vídeo | Arde un camión portavehículos en la A-52 a su paso por Cualedro

Un camión ha comenzado a arder sobre las 12:00 del mediodía de este sábado, 27 de junio, en la A-52 a su paso por Cualedro. Varios particulares han llamado a los servicios de emergencia para informar de que un camión portavehículos cargado con coches de la marca Tesla se encontraba en llamas en el kilómetro 173 de la autovía en dirección a Ourense.

El vehículo comenzó a arder por una de sus ruedas, aunque, como se aprecia en el vídeo, las llamas ya se han propagado por el resto de coches que transportaba. Además, se aprecian otros dos camiones, uno de ellos también portavehículos, parados en el arcén metros por delante del incendio.

Por el momento se desconocen las causas que iniciaron el fuego. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Verín, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Verín.