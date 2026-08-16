¿Sabe usted que se ha disputado un partido de fútbol muy especial en Montederramo?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, una excusa para organizar un reencuentro entre numerosos emigrantes de la localidad

Los jugadores del partido disputado en Montederramo
Los jugadores del partido disputado en Montederramo

¿Sabe usted que se ha disputado un partido de fútbol muy especial en Montederramo? ¿Que enfrentó a la parroquia de Gabín contra el resto del municipio? ¿Que fue una excusa para organizar un reencuentro entre numerosos emigrantes de la localidad? ¿Que se juntaron personas residentes en Suiza, Argentina, México o Senegal? ¿Que volaron los abrazos por encima de los goles?

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