¿Sabe usted que el GPS fue como un canto de sirena en Os Currás, Maceda?

¿Sabe usted que a veces vale más tirar de intuición que de GPS? ¿Que este miércoles un camión quedó atrapado durante más de dos horas en Os Currás, en O Rodicio (Maceda)? ¿Que la estrechez de la carretera obligó al conductor a realizar numerosas maniobras? ¿Que una de las taxistas de Montederramo permaneció más de una hora en el lugar ayudando a que el vehículo pudiese salir del pueblo?

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