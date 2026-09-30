¿Sabe usted que el GPS fue como un canto de sirena en Os Currás, Maceda?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, atrapado en Os Currás por fiarse del GPS
¿Sabe usted que a veces vale más tirar de intuición que de GPS? ¿Que este miércoles un camión quedó atrapado durante más de dos horas en Os Currás, en O Rodicio (Maceda)? ¿Que la estrechez de la carretera obligó al conductor a realizar numerosas maniobras? ¿Que una de las taxistas de Montederramo permaneció más de una hora en el lugar ayudando a que el vehículo pudiese salir del pueblo?
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