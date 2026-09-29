Un camión queda atrapado en Os Currás tras seguir las indicaciones del GPS

El camión, atrapado en una de las estrechas calles de Os Currás, en O Rodicio.

Un camión que circulaba desde Maceda hacia A Rúa quedó atrapado durante más de dos horas en Os Currás, en O Rodicio (Maceda), después de que el GPS lo desviase por esta vía.

El camión, atrapado en una de las estrechas calles de Os Currás, en O Rodicio.

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La estrechez de la carretera impidió al vehículo atravesar con normalidad el núcleo y obligó al conductor a realizar numerosas maniobras para poder continuar su recorrido. El camión, según los datos facilitados, procedía de Cádiz.

Una de las taxistas de Montederramo permaneció más de una hora en el lugar ayudando al conductor con las maniobras hasta conseguir que el vehículo pudiese salir del pueblo.