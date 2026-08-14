Montederramo embellece el entorno del monasterio

El entorno del Monasterio de Santa María de Montederramo luce ya renovado. Las obras de embellecimiento de la plaza situada frente al conjunto monástico han finalizado dejando un espacio más cuidado y acogedor, que realza uno de los rincones más representativos de la localidad.

La actuación se ha centrado en el adoquinado de la plaza, una intervención que mejora tanto la imagen como la funcionalidad de este espacio situado ante un conjunto declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Con los trabajos ya rematados, la plaza ofrece una imagen renovada que permite disfrutar de una manera más agradable de este entorno patrimonial, tanto para los vecinos como para quienes se acercan hasta Montederramo.

La intervención contó con un presupuesto de 35.893 euros, de los que 30.000 fueron aportados por la Xunta de Galicia a través de una línea de ayudas destinada a mejorar infraestructuras turísticas en municipios de menos de 10.000 habitantes. El importe restante fue asumido por el concello de Montederramo.

La actuación forma parte de la apuesta municipal por seguir poniendo en valor el patrimonio de Montederramo y mejorar la imagen de su núcleo. Una plaza más arreglada y acogedora acompaña ahora a uno de los grandes símbolos del municipio y ofrece una nueva carta de presentación para quienes llegan hasta el monasterio.