Montederramo pone la banda sonora a su verano

Montederramo volverá a convertir sus calles y el Monasterio de Santa María en el escenario de un intenso programa de actividades durante el mes de agosto. El Verán Cultural 2026, organizado por el Concello, reunirá conciertos, presentaciones literarias, propuestas musicales, gastronomía y actividades para todas las edades, con el objetivo de animar la vida del municipio durante las semanas estivales.

La programación comenzará el 1 de agosto, a las 20,30 horas, con uno de los grandes atractivos del verano: el concierto de Luar na Lubre en el Monasterio de Santa María. El histórico conjunto monástico volverá a ser protagonista unos días después, el 6 de agosto, acogiendo desde las 18,00 horas la actividad Habitar Drados. Al día siguiente, el 7 de agosto, la música se trasladará a la Praza do Mosteiro, donde Mirla Riomar ofrecerá un concierto a partir de las 20,00 horas.

La cultura continuará teniendo un papel destacado el 8 de agosto, cuando el monasterio será el escenario, a las 20,00 horas, de la presentación del libro “Terras de Montederramo”, de Javier Crespo González. El 9 de agosto, el ambiente se trasladará a la Praza do Concello, donde desde las 13,00 horas actuará Movilla y los Irrepetibles, en un concierto organizado por la Asociación Amigos de Montederramo con la colaboración del Concello.

La segunda semana de agosto llegará cargada de propuestas musicales. El 10 de agosto, a partir de las 20,30 horas, los bares del municipio acogerán un animado tardeo con As Macizas Centrais. Un día después, el 11 de agosto, será el turno del cantautor Emilio Rúa, que actuará a las 19,30 horas en el Monasterio de Santa María. El 12 de agosto, la Praza do Concello recibirá al Grupo de Acordeóns de Bieito Blanco, mientras que el 13 de agosto, también a las 20,00 horas, el protagonismo será para la música tradicional con la actuación de Os do Fuelle.

Fiestas patronales

Además de la programación cultural, el Concello también ha pensado en las familias. El 29 de julio, los más pequeños podrán disfrutar de una mañana de hinchables en el patio del colegio, mientras que las ferias de los días 28 de julio y 12 de agosto contarán con una carpa gastronómica en la que se servirán churrasco y carne ao caldeiro. El broche al verano llegará con las fiestas patronales, que se celebrarán del 14 al 16 de agosto con tres jornadas de verbenas, charangas y actuaciones musicales para despedir un mes repleto de actividad.