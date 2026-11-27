Dos personas tuvieron que ser trasladadas al hospital por un supuesto escape de gas registrado en la localidad ourensana de Montederramo en la tarde de este pasado jueves.

Según informa el 112 Galicia, los hechos tuvieron lugar sobre las 21:20 horas y fue un particular el que alertó de que una persona estaba inconsciente en una vivienda de la calle Fonda da Pinguela, pudiendo deberse a un posible escape de gas de una bombona.

Por ello, se dio aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Castro Caldelas y a la Guardia Civil.

Tras la intervención de los servicios de emergencias, estos indicaron que había sido necesario trasladar a dos personas hasta el hospital de referencia por posible inhalación de gases.