Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero

Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo durante la Festa da Carne

31 EDICIÓN

La gastronomía local, la tradición ganadera y la música volvieron a marcar el ritmo de una de las celebraciones más esperadas de Montederramo. La localidad vivió una jornada multitudinaria en la que vecinos y visitantes disfrutaron de los sabores de la zona y de un ambiente festivo que se extendió por sus calles.

Montederramo se convirtió este lunes en punto de encuentro para los amantes de la buena carne y de las celebraciones populares. La Festa da Carne volvió a llenar la localidad de actividad, con una gran comida en la que los productos de proximidad fueron los protagonistas y una programación que combinó la tradición ganadera con la animación musical.

El ambiente se dejó sentir tanto bajo la carpa como en las calles, donde las charangas pusieron banda sonora a una jornada en la que tampoco faltaron las colas para comprar carne fresca de la zona. Una celebración que reivindica el peso de la ganadería en el municipio y que cada año atrae a más personas dispuestas a compartir mesa, música y tradición.

Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
1/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
2/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
3/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
4/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
5/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
6/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
7/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
8/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
9/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
10/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
11/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
12/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
13/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
14/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
15/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
16/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
17/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
18/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
19/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
20/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
21/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
22/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
23/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
24/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
25/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
26/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
27/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
28/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
29/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
30/30 Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo | Lucía Otero

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