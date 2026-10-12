Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo durante la Festa da Carne
31 EDICIÓN
La gastronomía local, la tradición ganadera y la música volvieron a marcar el ritmo de una de las celebraciones más esperadas de Montederramo. La localidad vivió una jornada multitudinaria en la que vecinos y visitantes disfrutaron de los sabores de la zona y de un ambiente festivo que se extendió por sus calles.
Montederramo se convirtió este lunes en punto de encuentro para los amantes de la buena carne y de las celebraciones populares. La Festa da Carne volvió a llenar la localidad de actividad, con una gran comida en la que los productos de proximidad fueron los protagonistas y una programación que combinó la tradición ganadera con la animación musical.
El ambiente se dejó sentir tanto bajo la carpa como en las calles, donde las charangas pusieron banda sonora a una jornada en la que tampoco faltaron las colas para comprar carne fresca de la zona. Una celebración que reivindica el peso de la ganadería en el municipio y que cada año atrae a más personas dispuestas a compartir mesa, música y tradición.
1/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
2/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
3/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
4/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
5/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
6/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
7/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
8/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
9/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
10/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
11/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
12/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
13/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
14/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
15/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
16/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
17/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
18/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
19/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
20/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
21/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
22/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
23/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
24/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
25/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
26/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
27/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
28/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
29/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero
30/30
Galería | Montederramo presume de carne, ganado y ambiente festivo
|
Lucía Otero