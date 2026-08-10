Carmen Alberto Rodríguez, artista que ilustró el cartel de la Feira do Viño de Monterrei: “Para mí es un orgullo tener un cartel ganador en la tierra de mi familia”

Carmen Alberto es la ganadora del cartel que ilustró esta edición de la XIX Feira do Viño de Monterrei y estos días se pasea por el pueblo de A Xironda (Cualedro) de donde es natural su madre y reside buena parte de su familia materna. Junto a ella está su hermana Almudena (19 años) que le sirvió de musa para elaborar el cartel que en esta edición ha publicitado los magníficos caldos de Monterrei en todo el territorio nacional y el país vecino.

Pregunta. ¿Como surgió la idea de concurrir al concurso dado que estaba estudiando en Sevilla?

Respuesta. Fue cosa familiar. Me informó un primo del concurso y hablando con la familia me decidí a presentar el trabajo

P. Su hermana le hizo de musa. La verdad se parece mucho a la joven del cartel. ¿Cómo fue esa relación artista y musa?

R. Muy buena. No tuvo que posar mucho. Fue por videollamada y capturas de pantalla. La llamé y le dije que se pusiera una camisa blanca y todos los elementos que se ven en el cartel. Mamé Galicia y su historia usos y costumbres las llevo muy dentro. Mi padre es de Ferrol y conozco muy bien la Galicia interior y la de la costa. Sé como es la mujer gallega y era lo que pretendía reflejar, junto con sus vinos. Mamé mucha Galicia y visualicé muchos viñedos y fotos de trabajadores de antaño. Todo eso me sirvió para la idea del cartel.

P. ¿Que significó para usted ganar el concurso?

R. Un orgullo. Tener un cartel ganador en la tierra de mi familia, máxime cuando mi abuelo apenas hace un año que falleció. Mi abuelo lo era todo para mí y este premio me enorgullece. También tengo que decir que todo el pueblo de A Xironda me apoyó y me dio muchos ánimos y todo es muy bonito.

P. ¿Tengo entendido que cedió ya otro cartel al pueblo de A Xironda para contribuir a las fiestas patronales?

R. Sí. Fue un cuadro con la precesión de la Virgen do Carmen (patrona de la localidad). No sabía cómo ayudar y lo hice con la pintura. La comisión de fiestas la subastó y sacaron un dinero para los festejos. Estoy muy agradecida al pueblo.

P. ¿Visitó la feria del vino de Monterrei?

R. Sí, los vinos son excelentes y fotografié todos los carteles que había colocados. En un bar pedimos uno que estaba expuesto en la pared y nos dijeron que ya tenía dueño. Hablamos con el hostelero y nos dijo que la joven del cartel se parecía mucho a mi hermana, pero no le dijimos nada. La experiencia fue muy positiva.

P. ¿Proyectos de futuro?

R. El próximo día 20 inauguro una exposición en Ferrol con cuadros del Galicia del mar y del interior. Hay alguno con los montes de esta parte de mis raíces.

P. ¿Supongo que concurría a más concursos de carteles de ferias de vino o Entroido?

R. Claro a todo lo que aparezca. Sé reflejar muy bien el alma gallega porque, como dije antes, mamé mucho de esta tierra, la llevo muy dentro.