Diecinueve bodegas se preparan para la XIX Feira do Viño de Monterrei este fin de semana

El Concello de Verín y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Monterrei presentaron ayer el programa de la Feria del Vino, que se celebrará este fin de semana en la plaza de la Alameda. El recinto acogerá a 19 de las 30 bodegas de la entidad para la exhibición de marcas de bebida de uva.

Las actividades comenzarán el viernes a las 18,30 horas con la entrega de medallas de la Cofradía de los vinos de Monterrei, dando paso, a las 20,00 horas, a la inauguración en la plaza García Barbón. Antía Pérez, jugadora de fútbol sala, pronunciará el pregón de apertura para el inicio de las jornadas de celebración. El recinto abrirá el viernes de 20,00 a 00,00 horas, mientras que el sábado y el domingo los horarios irán de 12:30 a 14:30 horas y de 19:30 a 01:00 horas. Las degustaciones de vino y la copa de cristal tendrán un precio de dos euros, incorporando la organización un sistema de cobro mediante pulseras de recarga de saldo para la gestión de las compras. Manuel Vázquez Losada, presidente del Consejo Regulador, explicó el funcionamiento de este método de pago y la venta de las pulseras en la sede de la entidad de regulación.

La agenda de este fin de semana incluye demostraciones de cocina y catas de vino con profesionales de la hostelería. El sábado a las 13,00 horas, Begoña Vázquez y Miguel López realizarán una sesión de cocina con el acompañamiento de José Manuel Salgado al conservatorio de música. A las 20,00 horas, Mariña Fernández Toro guiará una cata de vinos de la región. El domingo a las 13,00 horas, José Luis Prieto dirigirá una preparación de latas de conservas de la mano de Miguel López y José Manuel Salgado. La participación en estas sesiones requiere el pago de una cuota de 15 euros y la inscripción mediante envío de correo a la organización.

La agenda de este fin de semana incluye demostraciones de cocina y catas de vino con profesionales de la hostelería

Durante el acto de presentación en la Casa de la Cultura, los representantes de las instituciones destacaron el impacto del sector en la comarca. Diego Lourenzo Moura, teniente de alcalde, señaló la identidad del territorio con el producto de las viñas. Manuel Lorenzo Feijoó, concejal de Ferias, analizó el efecto del evento en el comercio de proximidad y en la hostelería de Verín.

Por su parte, el diputado de la provincia Rosendo Luis Fernández afirmó que “o viño é xerador de emprego, o viño é innovación, o viño é calidade, o viño é vida no rural”. Finalmente, José Armada, director de la Xunta de Galicia en Ourense, definió el cultivo de viñas como herramienta de retención de habitantes en zonas de interior.