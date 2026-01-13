El castillo de Monterrei ya cuenta los meses para recuperar su esplendor

Detalles del pavimento que está siendo renovado, con la Torre da Homenaxe al fondo.

El ambicioso proyecto de rehabilitación del recinto fortificado del castillo de Monterrei, la mayor acrópolis de Galicia, afronta su recta final. Según Turismo de Galicia, las obras avanzan según lo previsto y se espera que estén totalmente finalizadas este semestre. Los trabajos, iniciados en 2023, están devolviendo el esplendor arquitectónico a la fortaleza, a la vez que han sacado a la luz un importante patrimonio arqueológico.

Hasta el momento, los trabajos se han centrado en la infraestructura base y la consolidación de las edificaciones. Ya se ha completado la totalidad de las canalizaciones subterráneas y los trabajos de estabilización y reconstrucción de los muros exteriores de los edificios históricos.

Además, se ha pavimentado prácticamente toda la ronda Oeste, que discurre por la plataforma inferior del Pazo dos Condes, y se ha enlosado la cuesta de la Porta Sur y la rúa de Queizás, en las inmediaciones del antiguo Hospital de Peregrinos.

Entrada a la villa y fachada del Hospital de Peregrinos. | La Región

Los esfuerzos se centran ahora en los edificios de nueva planta y las estructuras interiores, que se ejecutarán en madera con un sistema de montaje rápido y preciso, a la espera de condiciones climáticas favorables para su ejecución.

La intervención en Monterrei tiene un presupuesto de 14,5 millones provenientes de fondos europeos, el 35% del total del Plan Xacobeo Next Generation de la Xunta.

Patrimonio hallado

La intervención arqueológica, paralela a la arquitectónica, ha revelado hallazgos como un lagar rupestre en el exterior, uno de los más grandes de Galicia. Además, los equipos han desenterrado monedas de distintas épocas, piezas de cerámica, tramos de la muralla medieval e incluso balas de cañón incrustadas en los muros.

El lagar rupestre hallado en el exterior. | La Región

Al levantar el suelo en todos los espacios en los que se ha estado trabajando han aparecido diversas capas de pavimentación, correspondientes a distintas épocas. Rafael Castro Vaamonde, técnico de Medio Ambiente e Infraestructuras del Concello de Monterrei, explica que estas reflejan la evolución de la villa de Monterrei a lo largo de casi “20 séculos” de historia, fruto de una constante actividad constructiva en el lugar.

Castro destaca asimismo detalles sobre la diferencia de calidades: “Nas zonas nobres e nas rúas máis principais son superiores, mentres que nas vías máis secundarias e estreitas a calidade do pavimento é un pouco inferior. Pero tódolos achados que despois quedarán á vista reflicten o esplendor que tivo no seu día a vila de Monterrei”.

Un futuro museo

Vista del exterior de la fortaleza de Monterrei. | La Región

Los hallazgos ya han sido catalogados y se musealizarán para que sean visitables, dado que el proyecto contempla un nuevo espacio museístico en los edificios cuerpo de guardia 01 y 02 y casa de la audiencia, que se conectarán con la antigua Torre do Cárcere o Torre da Porta de San Francisco.

La magnitud de la rehabilitación y la cantidad de nuevos espacios obligarán a replantear las visitas al Castillo. “Faremos visitas temáticas: unha para ver os lagares e zonas de adegas, outra que vaia á igrexa e á torre... ir variando para que se poida visitar varias veces o Castelo”, concluye Castro.