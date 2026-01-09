El balneario de Requeixo da un paso más con la rehabilitación de su antiguo molino

Las obras de rehabilitación en el molino de Requeixo avanzan tanto en la cubierta y el exterior como en su interior.

La recuperación del patrimonio en el entorno del histórico balneario de Requeixo, en Vilaza (Monterrei), continúa ahora con la rehabilitación integral de su antiguo molino. El Concello de Monterrei ha impulsado esta intervención que busca no solo salvar de la ruina una edificación catalogada, sino también revitalizar uno de los espacios naturales y etnográficos más emblemáticos del municipio, situado a orillas del río Búbal.

Las obras, ya visibles sobre el terreno, se centran en la edificación, de la que solo se conservaban los muros perimetrales, sistemas de canales y enlosado inferior, más dos muelas de hormigón, pero que había perdido la cubierta y la estructura interior. El proyecto del arquitecto Francisco Gil tiene como fin la reconstrucción de la cubierta y la urbanización exterior para hacer el espacio accesible y visitable.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de ejecución de 37.000 euros, y un plazo de ejecución de tres meses. Los trabajos más significativos han consistido en la instalación de una nueva estructura de madera laminada de pino para soportar la cubierta, que se ha rematado con teja cerámica curva y acabados en zinc, respetando la estética tradicional y la normativa de Patrimonio.

El nuevo pavimento mejorará el acceso al molino a todos sus visitantes. | Martiño Pinal

Asimismo, se han limpiado y encintado los muros de mampostería y sillería, tanto interiores como exteriores, devolviendo la solidez a una estructura deteriorada por el paso del tiempo y la vegetación.

Obras en el interior

El proyecto contempla también la puesta en valor del interior del molino. Se ha previsto la instalación de una escalera tipo molinera de acero para acceder a los distintos niveles y, como elemento central de la musealización, el reacondicionamiento de una muela de hormigón sobre un soporte, permitiendo comprender el funcionamiento original de esta infraestructura hidráulica.

La urbanización del entorno es otro objetivo, con la pavimentación de los accesos con adoquines de granito y la colocación de bordillos de piedra natural, creando una plataforma accesible e integrada con el paisaje del balneario. Además, se están desbrozando y limpiando los canales de agua del mecanismo hidráulico, recuperando la funcionalidad visual del conjunto.

Aspecto que presentaba antes de su reforma el molino, con dos muelas de hormigón. | Cedida

Proyecto más amplio

La rehabilitación del molino se enmarca en un plan de puesta en valor del balneario de Requeixo, cuyas aguas fueron declaradas de utilidad pública en el XIX y fueron premiadas en exposiciones internacionales, tras tres fases previas en las que se consolidaron los edificios históricos, se reconstruyó la buvette o pabellón de aguas y se humanizó el acceso al paraje.

El alcalde, José Luis Suárez, apunta que esta actuación, correspondiente a 2024, da continuidad al convenio entre Concello, Diputación y Agua de Fontenova: “Seguiremos coa renovación da contorna do muíño e pediremos á CHMS que limpe este treito do Búbal”.