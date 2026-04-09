El castillo de Monterrei mantiene su atractivo turístico incluso cerrado

Mientras las obras en el castillo de Monterrei avanzan a buen ritmo, el interés que despierta la acrópolis más grande de Galicia sigue siendo un gran polo de atracción para el turismo. Así lo atestigua la oficina de Turismo de Monterrei, que a lo largo de Semana Santa registró un total de 1.187 visitantes que se acercaron a conocer la fortaleza durante este periodo festivo.

Desde el servicio turístico señalan que entre los grupos de turistas destacan las familias, quienes escogen el geodestino Verín-Monterrei atraídas principalmente por la conjunción entre “patrimonio, termalismo e oferta de enoturismo da comarca”. Por otra parte, también apuntan a que no deja de aumentar año tras año el turismo de caravanas, con viajeros que hacen parada en la villa de Monterrei “no marco das súas rutas por España e Europa”. Además, también se han incrementado los peregrinos.

Conexión Monterrey

Entre las visitas más especiales de estas pasadas fiestas destacan una turista procedente de la ciudad mexicana de Monterrey, unida a la villa por un importante vínculo histórico, y que no dudó en llevarse como recuerdo un libro sobre el conjunto monumental local. Por otro lado, también se acercaron hasta la acrópolis los miembros de una familia portuguesa, procedentes de distintos puntos del país vecino, y que se reúnen todos los años en Monterrei.

Turismo Monterrei agradece la confianza depositada por todos estos visitantes, y afirman que la gran mayoría expresó su deseo de regresar a la fortaleza cuando concluyan las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo, dotadas con 14 millones, con el fin de poder ahondar en profundidad en la historia, el patrimonio y el legado histórico de la villa.