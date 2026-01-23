China se fija en la comunidad energética de Infesta, la aldea modelo de Monterrei

La comunidad energética de Infesta, la aldea modelo del concello de Monterrei, se ha convertido en una referencia más allá de nuestras fronteras incluso antes de que tenga lugar su entrada en funcionamiento. El Diario del Pueblo, periódico oficial del Comité Central del Partido Comunista de China (PCC), publicó el mes pasado un reportaje en el que se hace eco de la flamante cooperativa vecinal, que dentro de muy poco -este mismo invierno- calentará 33 hogares de este núcleo rural.

En un artículo escrito por el corresponsal Yan Huan y titulado “Cómo un pequeño pueblo español construye una nueva comunidad energética”, el medio del partido político fundador y gobernante de la República Popular China desgrana los beneficios del modelo piloto de autosuficiencia energética que Monterrei ha puesto en marcha en Infesta a través del proyecto europeo Aldealix, junto al concello pontevedrés de Cerdedo-Cotobade y los lusos Vila Pouca de Aguiar y Arcos de Valdevez.

Para el periódico chino, el uso de biomasa -astillas de madera de los montes circundantes- permite “reducir el riesgo de incendios forestales y ahorrar a cada hogar al proporcionar energía a bajo coste, logrando un círculo virtuoso de gestión forestal sostenible y autosuficiencia”. Destaca asimismo el hecho de que “más de la mitad de las familias de Infesta se han unido voluntariamente a la cooperativa que gestiona la red de calor”.

Repercusión “importante”

Para el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, aparecer en un medio con más de 1.400 millones de lectores potenciales supone una “gran nova pola repercusión que ten, xa que China está xogando un papel moi importante no mundo, e reafirma a nosa aposta polo proxecto Aldealix. Fai que sexamos un exemplo e se nos visibilice fóra”.

Por su parte, Víctor Padrón, presidente de la cooperativa vecinal y de la comunidad de montes, asegura que el encendido de la caldera comunitaria es “inminente, a finais do vindeiro mes xa estará funcionando”. Además, los vecinos de Infesta no se quieren detener ahí, y ya planean “instalar placas solares que dean electricidade tanto á caldeira como aos cooperativistas e ao resto de comuneiros”, concluye.