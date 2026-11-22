Galería | Así luce el castillo de Monterrei tras una rehabilitación de más de 17 millones de euros

La fortaleza de Monterrei recupera sus murallas y edificios históricos tras una intervención de más de 17,3 millones de euros que abarca 20.000 metros cuadrados, aunque todavía permanece cerrada al público mientras se rematan las últimas actuaciones

La fortaleza de Monterrei luce una imagen renovada tras una rehabilitación integral que ha supuesto una inversión superior a los 17,3 millones de euros. La intervención ha permitido recuperar sus murallas, restaurar edificios históricos y renovar las infraestructuras de uno de los conjuntos monumentales más destacados de Galicia.

El recorrido fotográfico permite descubrir los cambios que ha experimentado el recinto, desde sus espacios defensivos y el patio de armas hasta los inmuebles recuperados para nuevos usos turísticos, culturales y museísticos. Una transformación que abarca más de 20.000 metros cuadrados y que abre una nueva etapa para el patrimonio de la comarca de Verín.

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Pese a que los trabajos están prácticamente finalizados, la fortaleza todavía permanece cerrada al público a la espera de rematar las últimas actuaciones. Su reapertura permitirá poner en marcha un ambicioso programa de más de 60 iniciativas para convertir Monterrei en un referente turístico y cultural durante todo el año.