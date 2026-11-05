Monterrei estrena nuevos espacios y usos en su castillo

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitó durante la tarde de ayer el Castillo de Monterrei para conocer el resultado de los trabajos de rehabilitación integral desarrollados en este conjunto histórico, una intervención enmarcada en el Plan Xacobeo Next Generation que supuso una inversión superior a los 17,3 millones de euros y permitió actuar sobre una superficie de más de 20.000 metros cuadrados.

Las actuaciones llevadas a cabo han permitido recuperar y dotar de nuevos usos a varios de los edificios del recinto. Así, la antigua Casa Cuartel se ha reconvertido en un espacio de alojamiento vinculado a la red de Paradores; la antigua cárcel se ha transformado en un recinto museístico; la Torre de San Francisco se ha habilitado como mirador y el antiguo concello se ha recuperado como edificio de usos múltiples a disposición de los vecinos.

El presidente de la Xunta, durante su intervención, con el castillo a su espalda. | Óscar Pinal

Esta intervención se enmarca en la estrategia de la Xunta de Galicia para poner en valor los bienes patrimoniales vinculados al Camiño de Santiago, especialmente los situados en la Vía da Plata, de cara a la celebración del Xacobeo 2027. El objetivo es reforzar el atractivo de estos espacios y favorecer su conservación y aprovechamiento turístico y cultural.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó la relevancia de la obra realizada: “Esta actuación supón a maior aposta en investimento turístico da Xunta de Galicia en moitos anos, pero isto é só o principio. Agora temos que seguir apostando pola colaboración público-privada para dar contido e sentido a este patrimonio e aproveitar as enormes oportunidades que ofrece Galicia como destino turístico. Unha evolución que se reflicte tamén nas cifras: pasamos dos cinco millóns de visitantes de 2019 a poder achegarnos aos nove millóns en 2026”.

La antigua casa consistorial se ha recuperado como edificio de usos múltiples a disposición de la vecindad

“Esta actuación non pode limitarse a converter o Castelo de Monterrei nun espazo máis bonito, acondicionado e iluminado, senón que debe ser un gran punto de partida para consolidalo como un dos grandes atractivos turísticos de Galicia. Temos que aproveitar as oportunidades que ofrece, a súa proximidade a millóns de persoas e traballar conxuntamente, porque este proxecto non podemos facelo sós”, añadió Rueda.

Dinamización de la fortaleza

Por su parte, el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, destacó que “o Castillo de Monterrei forma parte da identidade do noso municipio. As actuacións que hoxe presentamos supoñen un paso importante para avanzar na súa recuperación”.

Marta Nóvoa, vicepresidenta primera de la Diputación de Ourense, destacó que “este proxecto supón unha oportunidade para consolidar a comarca de Monterrei”. Durante la visita también se puso el foco en el nuevo Plan de Desarrollo Turístico y Cultural de la fortaleza de Monterrei, diseñado de forma conjunta por la Xunta de Galicia, la Diputación de Ourense y el Concello. El documento recoge más de 60 acciones de dinamización que se desarrollarán a lo largo de los próximos tres años.

El plan estratégico contempla propuestas dirigidas a diferentes perfiles de visitantes, desde el turismo familiar y de naturaleza hasta el turismo de reuniones o las producciones audiovisuales. Entre las líneas de actuación figuran iniciativas de divulgación cultural, visitas teatralizadas, eventos musicales y actividades orientadas a dar a conocer y poner en valor las tradiciones locales.

Con este programa, las administraciones implicadas buscan consolidar el Castillo de Monterrei como un referente turístico y cultural, capaz de atraer visitantes todo el año.