APERTURA INTERNACIONAL
Monterrei abre sus puertas a importadores internacionales
APERTURA INTERNACIONAL
La Denominación de Origen Monterrei ha recibido esta semana la visita de importadores y compradores procedentes de Países Bajos e Irlanda, en el marco de una misión comercial inversa orientada a reforzar la proyección internacional de sus vinos y generar nuevas oportunidades de negocio en mercados estratégicos.
Durante su estancia, los profesionales participaron en una cata técnica de 24 referencias -13 vinos blancos y 11 tintos-, que les permitió conocer de primera mano la riqueza vitivinícola de la denominación, así como la diversidad de sus elaboraciones, variedades de uva y perfiles enológicos.
El programa se ha completado con visitas profesionales a siete bodegas inscritas en la D.O. Monterrei: Abeledos, Gargalo, Tapias Mariñán, Terras do Cigarrón, Castro de Lobarzán, Triay y Manuel Vázquez Losada. Durante los recorridos, los participantes han podido conocer de primera mano las instalaciones, los proyectos empresariales y las distintas filosofías de elaboración de cada bodega, además de degustar una selección de sus vinos.
Esta iniciativa se integra en la estrategia de promoción e internacionalización de la Denominación de Origen Monterrei, dirigida a consolidar su posicionamiento en los mercados exteriores y ampliar su presencia y reconocimiento internacional. “A través de este tipo de encuentros, la D.O. busca estrechar vínculos comerciales, propiciar nuevas oportunidades de negocio y facilitar el contacto directo entre las bodegas y los principales agentes del ámbito de la importación y la distribución”, subrayan.
El presidente de la D.O. Monterrei, Manuel Vázquez, ha subrayado la relevancia de estas iniciativas para impulsar el desarrollo y la proyección exterior del sector vitivinícola. En este sentido, ha destacado la relevancia de estas iniciativas: “Las misiones inversas de importadores representan una oportunidad muy interesante para acercar nuestros vinos a profesionales de mercados estratégicos. Permiten que estos profesionales conozcan directamente nuestro territorio, visiten las bodegas, descubran sus proyectos y comprueben la calidad y diversidad de nuestros vinos. El contacto directo es fundamental para generar confianza y establecer posibles relaciones comerciales que contribuyan a seguir posicionando Monterrei en el exterior”.
Con esta iniciativa, la Denominación de Origen Monterrei consolida su apuesta por la internacionalización y la promoción de sus bodegas, impulsando la apertura de nuevos canales comerciales y poniendo en valor la calidad, personalidad y singularidad de sus vinos entre los profesionales del mercado europeo.
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