Música y tradición celebran la gran campaña vitivinícola en Monterrei

Los bueyes tiraron de los carros en los que se transportaron 100 kilos de uva para recrear el pisado como se hacía antaño.

Albarellos fue este sábado el corazón festivo de la comarca de MONTERREI con la celebración de la V Festa da Vendima, un evento que volvió a celebrarse en la alameda del núcleo capitalino mientras continúan las obras de renovación del Castillo. La jornada maridó folclore y gastronomía para homenajear el trabajo de los viticultores y la excelencia de la campaña recién finalizada.

La programación arrancó al mediodía desde la finca A Cortiña con el desfile de los carros tradicionales tirados por bueyes y cargados de uva. Amenizó el recorrido por la localidad la música de la Banda de Gaitas de Flariz, Os Trouleiros de Medeiros, O Trebón do Mildeu, el grupo Castro Floxo y los zamoranos La Arracada. Tras descargar los cestos, tuvo lugar la recreación del pisado tradicional de la uva y, tras el primer brindis, abrió la feria gastronómica en la que no faltaron vinos de la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei y puestos con artesanía y producto local.

Los distintos grupos tradicionales animaron el desfile matinal. | Xesús Fariñas

“Agradecemento”

El alcalde, José Luis Suárez, definió el día como “unha festa, celebración e de agradecemento a todas esas persoas que dun xeito ou doutro traballan nas labores do campo”, mientras que el presidente de la D.O., Manuel Vázquez, destacó una campaña “a máis precoz da historia”, marcada por el récord de kilos recogidos tras superar los 8,7 millones, y auguró que el estado de maduración de la fruta dará “uns viños de excelente calidade”. Por su parte, el presidente de la Diputación, Luis Menor, recordó que “o sector vitivinícola é un dos alicerces máis sólidos e estratéxicos da economía provincial”, añadiendo que “turismo, gastronomía e viño é unha mestura perfecta para sacar adiante estas potencialidades”.

La celebración continuó con una concurrida comida popular y la música del grupo tradicional A Roda, preludio de una velada que se alargó hasta la noche con la charanga Los Támega, la orquesta Triunfo y la discomóvil A Gramola.