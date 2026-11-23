En las mesas de la residencia Virxe da Clamadoira de Muíños, de la Fundación San Rosendo, avanzan con buen ritmo las manualidades ante la llegada de diciembre y, con él, la decoración navideña. El salón es estos días un taller donde las manos trazan figuras, recortan estrellas y repasan con pincel los contornos de la Navidad. Al frente de esa rutina está Marta Fernández Sotelo, educadora social que reparte su jornada entre este centro y el de Xinzo, y que coordina una puesta en escena pensada para desplegarse a partir del uno de diciembre.

El plan combina el aprovechamiento de adornos guardados de años anteriores con piezas nuevas. Por ejemplo, han confeccionado una guirnalda para el exterior, coronas para las puertas y un soldado de cartón, además de los colgantes para el árbol. Los propios residentes moldearon y pintaron esas figuras, y ahora falta el último gesto, escribir sobre cada una el nombre de cada mayor y de cada trabajador del centro.

Para Marta, el sentido de estas sesiones trasciende el mero ornamento, pues busca que “estén entretenidos y que estén contentos, que puedan pasar el tiempo de la mejor manera posible”. A esa labor se suma un ritual diario junto a un calendario mural donde cambian la fecha cada mañana “para que sepan también que se ubiquen en tiempo y espacio, que sepan dónde están, qué día están y las fechas señaladas”.

Manos y memoria

En una de las mesas espera los colores Rosa Prieto, que arrastra las secuelas de un episodio de salud sufrido hace catorce años, que le dejó dificultades para caminar y noches de sueño fragmentado que intenta compensar descansando durante el día. Lejos de quedarse quieta, reclama su turno para pintar lo que la educadora ha preparado y se define sin rodeos como alguien inquieta y charlatana, a quien le gusta intervenir en las conversaciones, aunque a veces piense que debería callar.

Cuando explica por qué participa en el grupo, resume el espíritu afirmando que “es para hablar, es para estar juntos y todo eso”. Su relato viaja con naturalidad desde la infancia en el pueblo, entre vendimias y faenas del campo, hasta los años en Lisboa trabajando en casas y vendiendo frutas y verduras en un mercado. Enviudó hace tres años, tras décadas de idas y venidas entre Portugal y Galicia junto a su marido, y hoy sigue de cerca la vida de su hijo y de su nieto de treinta y dos años, que pasó por Holanda y ahora trabaja desde casa “con el ordenador”.

A poca distancia, Francisco Domínguez ordena los recortes de estrellas que ha ido sacando adelante con paciencia, como todo “lo que mandan”. Para él, la Navidad se vive sin estridencias, compartiendo mesa, viendo películas o siguiendo el fútbol en la televisión, dejándose llevar por el ritmo tranquilo de estas fiestas. Su voz conserva la memoria del trabajo duro en la construcción, en una fábrica y como maquinista, además del recuerdo de una juventud viajera que lo llevó a conocer Francia y Suiza antes de regresar a esta tierra donde ahora pasa los días entre recortes y tertulias.

Preparando los adornos de Navidad. | Oscar Pinal

Arraigo y añoranza

Por su parte, Enrique Vázquez, que cumple 95 en abril, mide el paso del tiempo entre el periódico del día, los pasatiempos de pasapalabra y las cuentas que hace para mantener despejada la cabeza. Habla sobre una operación de pierna que aún le pasa factura, los cambios en la medicación para el corazón y de los catarros que llegan con la edad, mientras agradece el trato de quienes lo cuidan. Soltero de toda la vida y curtido durante décadas detrás del arado en las labores del campo, asegura sin titubeos que “a mí me gusta todo” cuando le preguntan por las fiestas, aunque reconoce con una sonrisa que su gran pasión fue siempre el baile, un placer que las piernas ya no le permiten ejercer pero que sigue vivo en su memoria.

Frente a esa aceptación serena, José Luis Reinoso introduce el contrapunto de quien echa de menos el pulso de la calle. Originario del País Vasco, llegó a Ourense tras una mudanza desde Bilbao y cuenta con su hermano como tutor. Enumera una vida entera de oficios, desde electricista y fontanero hasta peón, camarero e impermeabilizador, y confiesa que el orden pausado de la residencia choca con su carácter independiente. Aunque valora su vida en la residencia, echa de menos la ciudad y a sus amigos.

Así, entre recuerdos y manualidades, la residencia Virxe da Clamadoira prepara la Navidad con la iluisión de seguir disfrutando junto a los que están y de sostener las tradiciones arraigadas en la memoria de sus usuarios