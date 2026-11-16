Abierto el plazo para Xuntos polo Nadal: 270 plazas para que los mayores de 60 años que viven solos pasen acompañados las fiestas

La Xunta ha abierto desde este lunes y hasta el próximo día 30 de noviembre el plazo de inscripción en el programa Xuntos polo Nadal, dirigido a las personas de 60 años o más que estén solas en estas fechas y deseen pasarlas acompañadas.

Relacionado Un robot al servicio de las personas mayores en el hogar

En concreto, tal y como ha detallado Política Social en un comunicado, se ofrecen un total de 270 plazas en las Residencias de Tiempo Libre de O Carballiño (130 plazas) —para los solicitantes de las provincias de A Coruña y Ourense— y de Panxón, en Nigrán (140) —para los participantes procedentes de las provincias de Pontevedra y Lugo—.

Este programa se llevará a cabo entre el día 23 de diciembre de 2026 y el día 7 de enero de 2027, en tres turnos diferentes, de los que se deberá elegir uno: de 23 de diciembre al 7 de enero (16 días), del 23 al 30 de diciembre (8 días) y del 31 de diciembre al 7 de enero (8 días).

Se incluye alojamiento y mantenimiento en régimen de pensión completa, traslado en autobús hasta las residencias desde las principales ciudades y viaje de regreso, así como actividades de animación sociocultural.

Para acceder a la iniciativa es necesario tener 60 años, valerse por uno mismo, estar empadronado en Galicia o vivir solo en el domicilio y no tener con quien pasar las fechas navideñas, entre otros requisitos.

Para la selección de las personas participantes se le dará preferencia a aquellas que hayan perdido a su cónyuge o persona con la que convivieran en los últimos dos años, a las que tengan más edad y a las que no participasen en las ediciones anteriores.

Relacionado Ourense lidera la vacunación contra la gripe entre mayores

Las solicitudes para inscribirse en Xuntos polo Nadal pueden realizarse preferentemente por vía electrónica a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia o de manera presencial en las Oficinas de atención a la ciudadanía y de registro.

Las peticiones de plaza deberán ir acompañadas de la declaración responsable y del informe social que figuran en los modelos oficiales de la convocatoria.