Abierto el plazo para Xuntos polo Nadal: 270 plazas para que los mayores de 60 años que viven solos pasen acompañados las fiestas

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RESIDENCIA DE O CARBALLIÑO
La Xunta ha abierto desde este lunes y hasta el próximo día 30 de noviembre el plazo de inscripción en el programa Xuntos polo Nadal, dirigido a las personas de 60 años o más que estén solas en estas fechas y deseen pasarlas acompañadas.
En concreto, tal y como ha detallado Política Social en un comunicado, se ofrecen un total de 270 plazas en las Residencias de Tiempo Libre de O Carballiño (130 plazas) —para los solicitantes de las provincias de A Coruña y Ourense— y de Panxón, en Nigrán (140) —para los participantes procedentes de las provincias de Pontevedra y Lugo—.
Este programa se llevará a cabo entre el día 23 de diciembre de 2026 y el día 7 de enero de 2027, en tres turnos diferentes, de los que se deberá elegir uno: de 23 de diciembre al 7 de enero (16 días), del 23 al 30 de diciembre (8 días) y del 31 de diciembre al 7 de enero (8 días).
Se incluye alojamiento y mantenimiento en régimen de pensión completa, traslado en autobús hasta las residencias desde las principales ciudades y viaje de regreso, así como actividades de animación sociocultural.
Para acceder a la iniciativa es necesario tener 60 años, valerse por uno mismo, estar empadronado en Galicia o vivir solo en el domicilio y no tener con quien pasar las fechas navideñas, entre otros requisitos.
Para la selección de las personas participantes se le dará preferencia a aquellas que hayan perdido a su cónyuge o persona con la que convivieran en los últimos dos años, a las que tengan más edad y a las que no participasen en las ediciones anteriores.
Las solicitudes para inscribirse en Xuntos polo Nadal pueden realizarse preferentemente por vía electrónica a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia o de manera presencial en las Oficinas de atención a la ciudadanía y de registro.
Las peticiones de plaza deberán ir acompañadas de la declaración responsable y del informe social que figuran en los modelos oficiales de la convocatoria.
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