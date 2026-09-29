Extinguido un incendio forestal en Muíños que calcinó cuatro hectáreas del Parque Natural do Xurés
MONTE RASO
El fuego declarado en la parroquia de Requiás, en Muíños, afectó a cuatro hectáreas de monte raso del Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés.
Un incendio forestal registrado este lunes en el municipio ourensano de Muíños ha quedado extinguido tras calcinar cuatro hectáreas del Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés, según ha informado la Consellería do Medio Rural.
Las llamas se iniciaron a las 21:00 horas del lunes en la parroquia de Requiás y fueron sofocadas a las 04:47 horas de este martes, después de afectar a cuatro hectáreas de monte raso.
Para combatir el fuego, la Xunta movilizó dos agentes, cuatro brigadas y cuatro motobombas.
Medio Rural recuerda que la ciudadanía puede comunicar cualquier incendio forestal a través del teléfono gratuito 085 o mediante la aplicación Alume, disponible para avisar sobre fuegos activos en Galicia.
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