Extinguido un incendio forestal en Muíños que calcinó cuatro hectáreas del Parque Natural do Xurés

Un camión de bomberos trabajando en un incendio en la provincia de Ourense

Un incendio forestal registrado este lunes en el municipio ourensano de Muíños ha quedado extinguido tras calcinar cuatro hectáreas del Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés, según ha informado la Consellería do Medio Rural.

Relacionado Detenido un septuagenario de Calvos de Randín como presunto autor de cinco incendios forestales en Trasmiras

Las llamas se iniciaron a las 21:00 horas del lunes en la parroquia de Requiás y fueron sofocadas a las 04:47 horas de este martes, después de afectar a cuatro hectáreas de monte raso.

Para combatir el fuego, la Xunta movilizó dos agentes, cuatro brigadas y cuatro motobombas.

Medio Rural recuerda que la ciudadanía puede comunicar cualquier incendio forestal a través del teléfono gratuito 085 o mediante la aplicación Alume, disponible para avisar sobre fuegos activos en Galicia.