El Supremo confirma la condena a la Xunta y a la CHMS por inacción ante la contaminación de As Conchas

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los recursos de la Xunta de Galicia y de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que los condenó por “inactividad” ante la degradación ambiental del embalse de As Conchas, en la provincia de Ourense. La decisión, fechada el 11 de febrero, es firme y no cabe recurso.

El alto tribunal inadmite los recursos de casación presentados en verano de 2025 contra la sentencia dictada en julio de ese mismo año por el TSXG, que atribuía la contaminación del embalse de As Conchas y del río Limia a las explotaciones de ganadería industrial y señalaba la falta de actuación suficiente por parte de las administraciones competentes.

En un comunicado, la organización Amigas de la Tierra ha destacado que el fallo, ahora “firme y ejecutable”, confirma que la inacción de las autoridades vulneró derechos fundamentales de la población, entre ellos el derecho a la vida y a la integridad, al domicilio y a la vida privada, a la propiedad y al agua.

La entidad subraya que la firmeza de la sentencia obliga a las administraciones a adoptar de forma efectiva las medidas necesarias para poner fin a la degradación del embalse y restaurar los derechos vulnerados. Asimismo, considera que la resolución consolida el carácter “pionero” de la sentencia del TSXG al situar la protección de los derechos fundamentales por encima de los impactos derivados de la ganadería industrial.

Según recoge la providencia, la convicción judicial se apoya en abundante documentación y bases científicas que acreditan la contaminación por nitratos y la eutrofización del embalse por encima de los umbrales fijados por la Organización Mundial de la Salud, así como el riesgo para usos recreativos y abastecimientos, lo que genera un riesgo cierto para la vida y la integridad de las personas afectadas.

Las personas demandantes y las organizaciones que apoyaron el caso (Amigas de la Tierra, ClientEarth y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU)) han celebrado la decisión. Mercedes Álvarez de León, demandante en el proceso, ha calificado la jornada de “histórica” para la vecindad de As Conchas. En la misma línea, el presidente de la asociación vecinal y también demandante, Pablo Álvarez Veloso, ha señalado que la justicia les vuelve a dar la razón tras años de reivindicaciones.

Desde Amigas de la Tierra, su coordinadora Blanca Ruibal ha afirmado que la confirmación del fallo envía un mensaje claro a las administraciones para que garanticen los derechos fundamentales y restauren el embalse. Por su parte, representantes de ClientEarth y CECU han exigido a la Xunta y a la CHMS que ejecuten la sentencia “sin más dilaciones” y adopten medidas inmediatas para asegurar una vida digna a las comunidades afectadas.