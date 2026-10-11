Editorial
El nuevo gran truco final de Pedro Sánchez

Al menos 12 muertos y más de 300 heridos en un nuevo ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Riad

CONFLICTO EN YEMEN

El aeropuerto de Riad vuelve a ser atacado y las defensas saudíes interceptan un misil de crucero en plena escalada del conflicto en Yemen.

Columna de humo en el Aeropuerto de Riad.
Columna de humo en el Aeropuerto de Riad. | Europa Press

Este domingo ha sido atacado de nuevo el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital de Arabia Saudí, después de que el sábado los hutíes mataran a doce personas e hirieran a más de 300 en otro ataque contra estas instalaciones.

"Un ataque con un proyectil desconocido ha impactado en la Terminal 4 de pasajeros del Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad y ha causado un incendio", ha explicado en un comunicado la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional.

"El incendio resultante de la agresión y el lugar están siendo investigados directamente por las autoridades competentes", ha añadido el portavoz en un mensaje publicado en redes sociales. En un mensaje posterior, la coalición informa de que las defensas antiaéreas han interceptado y destruido un misil de crucero en las inmediaciones del aeropuerto de Riad.

Mientras, continúan los enfrentamientos en Yemen entre las milicias hutíes, que controlan el norte y el centro del país, incluida la capital, Saná, y las fuerzas del Gobierno reconocido por la comunidad internacional, con sede en Adén. Este mismo domingo, los hutíes han denunciado ataques aéreos contra el aeropuerto de Saná, sin que haya trascendido ninguna cifra de víctimas.

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