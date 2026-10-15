Más de 15 heridos graves al arrollar un tren de mercancías a un autobús en el acceso francés al Eurotúnel

Un choque entre un autobús y un tren de mercancías registrado este jueves en la terminal francesa del Eurotúnel se ha saldado con más de una quincena de heridos graves. Cuatro de las víctimas permanecen en estado crítico, aunque no se teme por sus vidas, de acuerdo con los primeros datos facilitados por la Prefectura de Pas-de-Calais a la cadena TF1.

El siniestro se produjo en torno a las 20:00 horas en las instalaciones de embarque que dan acceso a la galería submarina que conecta Francia con el Reino Unido bajo el canal de la Mancha. El autocar volcó junto al andén de carga y fue arrollado por el convoy ferroviario sin que su maquinista tuviera margen de maniobra para frenar a tiempo.

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Según ha informado el periódico La Voix du Nord, los ocupantes del autocar eran chóferes profesionales que se dirigían a cruzar el túnel submarino después de haber dejado aparcados sus camiones en las plataformas ferroviarias de transporte.