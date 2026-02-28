Más de 20.000 españoles, además de un millar de militares, se encuentran afectados por la escalada bélica en Oriente Próximo

Más de 20.000 españoles residen en la región de Oriente Próximo, escenario este sábado de una escalada militar a raíz del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, al que el régimen de los ayatolás ha respondido atacando el Estado hebreo y bases estadounidenses en los países de la zona.

Así se desprende de los datos recogidos en las fichas de cada país que publica el Ministerio de Asuntos Exteriores en su web, a falta de una actualización con las últimas cifras por parte del departamento que encabeza José Manuel Albares, ya que en algunos casos son de hace meses, e incluso un año.

En Irán, el país objetivo del ataque inicial, Exteriores sí ha confirmado este sábado que habría 158 españoles registrados. En cuanto al resto de países, en el que más residentes hay es Emiratos Árabes Unidos, con 7.600, seguido por Israel, donde la cifra se sitúa en torno a los 7.200.

Les siguen Catar, con más de 2.300; Arabia Saudí, con unos 1.900; Jordania, con unos 1.800; Kuwait, casi 350; Qatar, con algo más de 300; Siria, con 280; e Irak, con 112, a falta de los datos de Líbano, que no están incluidos en la ficha país. A estos residentes, se podrían sumar españoles de forma temporal en todos estos países por motivos de trabajo o turismo, por lo que la cifra podría ser superior.

Además, hay que agregar a los casi 650 soldados desplegados en el marco de la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (FINUL) y los 275 que se encuentran en Irak en el marco de la operación encargada de asesorar al Ejército iraquí en la lucha contra Estado Islámico.

Planes de evacuación de las embajadas

Así las cosas, fuentes de Exteriores han indicado que "la Embajada en Teherán tiene preparado, como toda embajada de España, un posible plan de evacuación para activarse si las circunstancias lo exigen".

Esta afirmación es válida, por tanto, para el resto de embajadas en los países de la región, ya que existen siempre planes de contingencia preparados por si es necesario proceder a una evacuación de emergencia de la colonia española, como ya ha ocurrido en otras ocasiones como Gaza, Afganistán o Sudán.

Por su parte, las embajadas españolas en todos estos países han estado realizando recomendaciones e informando a través de redes sociales, aconsejando principalmente mantener la precaución y no acercarse a lugares que podrían ser objeto de ataques.

Asimismo, todas ellas han ofrecido los teléfonos de emergencia consular a los que pueden dirigirse aquellos españoles afectados por la escalada, aconsejando también a aquellos que estaban de paso y, por tanto, no figuran en el registro consular, a ponerse en contacto.

Albares en contacto con sus homólogos

Entretanto, el ministro de Exteriores ha hablado por teléfono con sus homólogos de los países de la región, según ha trasladado él mismo en varios mensajes en la red social X, insistiendo en que "los ataques tienen que parar" y exigiendo "respeto al Derecho Internacional, desescalada y diálogo".

Así, esta mañana ha conversado con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan; Qatar, Mohamed Bin Abdulrahman al Thani; Turquía, Hakan Fida; Jordania, Ayman Safadi; y Egipto, Badr Abdelaty.

Posteriormente, el jefe de la diplomacia ha hablado por teléfono con sus homólogos de Emiratos Árabes Unidos, Abdulá bin Zayed, y de Kuwait, Jarrah Jaber al Ahmad al Sabá, cuyos países "están recibiendo ataques iraníes". "Les he trasladado nuestro apoyo a su soberanía e integridad territorial. "Los ataques deben cesar", ha precisado.