Aunque cuesta identificar a todos los conspiranoicos que deambulan por el mundo, al menos cumplen unos patrones que les hacen detectables, son terraplanistas, antivacunas, no se creen el cambio climático, afirman que Elvis Presley vive y que a Kennedy lo mató... bueno, da lo mismo. La cosa se complica ahora que ha nacido una nueva corriente, la conspiritualidad, que busca la felicidad en la medicina alternativa, en procurar el bienestar individual, en vivir en armonía con la naturaleza y en la espiritualidad que antes se buscaba en las creencias religiosas. Los conspiritualistas son un grupo de desencantados con la medicina tradicional, en unos casos por lo que cuesta -esto viene de países donde no hay sanidad pública- o del trato que reciben por los médicos, que consideran la enfermedad como un desajuste que se puede revertir, pretenden la vuelta a un tiempo idílico e inexistente y se relacionan a través de internet y la redes, con sus influencer de cabecera entre los que proliferan los nuevos gurús que, como los de antes, viven del cuento y los incautos, y quieren que la nueva espiritualidad se convierta en el opio moderno.