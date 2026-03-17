Al menos 400 muertos y 250 heridos en un ataque aéreo contra un hospital de Kabul

Fuerzas de seguridad talibanes recorren las ruinas devastadas de un hospital de rehabilitación de drogodependientes tras un ataque aéreo.

Un devastador ataque aéreo golpeó la noche del lunes el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid en Kabul, causando al menos 400 muertos y 250 heridos, según confirmó el Gobierno talibán. Los equipos de rescate aún trabajan para controlar los incendios y recuperar los cuerpos atrapados bajo los escombros del complejo sanitario, destinado a pacientes en rehabilitación por consumo de drogas.

El bombardeo se produjo alrededor de las 21:00 horas locales (17:30 hora peninsular española) y destruyó amplias zonas del hospital, que contaba con cerca de 2.000 camas. “Existe una gran preocupación por el elevado número de víctimas”, declaró Hamdulá Fitrat, portavoz adjunto del Ejecutivo talibán.

El Gobierno de Kabul responsabilizó a Pakistán del ataque, en el marco de la reciente escalada de tensión fronteriza entre ambos países. Sin embargo, Islamabad rechazó cualquier implicación, asegurando que sus operaciones se dirigieron únicamente a instalaciones militares y depósitos de municiones de los talibán afganos y del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), sin afectar a civiles.

El hospital era el mayor centro de desintoxicación del país y albergaba principalmente a consumidores de heroína y opio. Muchos pacientes dormían en los pabellones cuando se produjeron las explosiones, que colapsaron varios pisos e iniciaron incendios en diferentes alas del complejo. Brigadas de rescate improvisadas, formadas por vecinos, médicos y combatientes, trabajaron durante horas entre escombros y humo para salvar supervivientes.

El ataque agrava la tensión en la región, donde la frontera entre Afganistán y Pakistán ha sido históricamente escenario de conflictos entre ambos gobiernos y el grupo insurgente TTP. Desde octubre de 2025, la escalada militar ha provocado al menos 56 civiles muertos y el desplazamiento de más de 115.000 personas dentro de Afganistán, según la ONU.

El presunto bombardeo se suma a un contexto de crisis humanitaria en Kabul, donde los hospitales sufren desabastecimiento crónico y la infraestructura sanitaria quedó debilitada tras la retirada internacional en 2021. Organizaciones humanitarias advierten que los pacientes atrapados en el hospital y las comunidades cercanas podrían enfrentar graves consecuencias si no se logra un acceso rápido a atención médica y alimentos.