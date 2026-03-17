Israel confirma la muerte del secretario de Defensa iraní y jefe de los Basij en Teherán

El Gobierno de Israel ha anunciado este martes la muerte de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y de Gholamreza Soleimani, líder de la fuerza paramilitar Basij, durante un ataque llevado a cabo en Teherán el lunes por la noche. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ambos altos cargos fueron eliminados como parte de la ofensiva iniciada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra objetivos estratégicos iraníes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que estas operaciones forman parte de un plan para “seguir persiguiendo a la cúpula del régimen de terror y opresión en Irán” y “cortar repetidamente la cabeza del pulpo”, en referencia a la eliminación de los líderes del país. Las FDI habrían atacado centros de mando, almacenes de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y sedes del Ministerio de Inteligencia y de la fuerza Basij, con el objetivo de debilitar la infraestructura militar iraní.

Hasta el momento, las autoridades de Irán no han confirmado la muerte de Larijani ni de Soleimani. En redes sociales, la cuenta oficial de Larijani publicó recientemente una carta que no menciona el ataque, dejando sin verificar su fallecimiento. Larijani, mano derecha del fallecido líder supremo Alí Jamenei, era una de las figuras más influyentes en la cúpula iraní.

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, destacó que los ataques representan “logros significativos” en la campaña militar y que continúan las operaciones contra la Guardia Revolucionaria, elementos en Gaza, Cisjordania y Líbano, además de coordinarse con Estados Unidos.

El conflicto ha provocado un alto número de víctimas. Las autoridades iraníes reportan más de 1.200 muertos, mientras que organizaciones como Human Rights Activists in Iran elevan la cifra a más de 3.000, en su mayoría civiles. Los ataques se producen en medio de un nuevo proceso de negociaciones nucleares entre EE. UU. e Irán, que ha desencadenado represalias contra intereses israelíes y estadounidenses en la región.