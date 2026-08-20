Un 45% de marroquíes se han planteado emigrar alguna vez

Más del 50% de los habitantes de los países de África Occidental y el 45% de los marroquíes se han planteado en alguna ocasión abandonar sus países en busca de un futuro mejor, con Europa como principal destino aunque sin perder de vista Norteamérica, según se desprende de un sondeo publicado por Afrobarómetro, que pone de manifiesto las diferencias por regiones dentro de África en cuanto a las perspectivas de migrar.

El 45% de los consultados en los 38 países en los que se ha llevado a cabo el estudio “African Insights 2026. Más allá de las fronteras: Perspectivas ciudadanas en un orden mundial cambiante” expresaron que han considerado trasladarse a otro país, incluido un 25% que aseguró que lo piensa “mucho”. El sondeo se realizó entre enero de 2024 y septiembre de 2025. El dato es especialmente significativo entre quienes viven en países de África Occidental -la región más próxima a las costas españolas, principalmente el archipiélago canario-, donde el 57% admiten que se lo han planteado, con un 34% que lo sopesan muy a menudo.

Gambia

Aquí destaca el caso de Gambia, donde la cifra se sitúa en el 68%, con un 53% que se plantea “mucho” emigrar, el dato más elevado en todo el continente. El porcentaje de los que piensan con frecuencia en emigrar también es especialmente significativo en Liberia (51%), Guinea Bissau (49%), Ghana (44%), Cabo Verde (40%) y Sierra Leona (38%), mientras que Senegal, uno de los países desde donde parten a menudo cayucos hacia las islas Canarias, la cifra se sitúa en el 29%.

Por lo que se refiere al norte de África, la otra región más próxima a las costas europeas, el estudio solo incluye datos de Marruecos y Mauritania, países de origen de pateras con destino a España, así como de Túnez, de donde parten embarcaciones rumbo a Italia, pero deja fuera a otros países como Argelia o Libia.

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En este caso, la media se sitúa en el 36%, con solo el 16% que aseguran pensar en emigrar con frecuencia. Aunque son más los tunecinos que piensan mucho en abandonar su país, un 26%, el cómputo total de marroquíes que se plantean probar suerte fuera del reino alauí se eleva al 45% -mucho (16%), algo (11%) o un poco (18%).