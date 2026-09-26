Activados dos cazas españoles en Rumanía tras detectarse un dron cerca de la frontera con Ucrania

Dos cazas españoles han realizado un vuelo de monitorización ante la detección por parte de Rumanía de un dron que se desplazaba en territorio ucraniano, tras lo que las autoridades del país han emitido una alerta.

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En concreto, el Ministerio de Defensa rumano informa este sábado de que su sistema de vigilancia radar detectó en la noche del 25 al 26 de septiembre un "objetivo aéreo" que se movía en las proximidades de la localidad de Vâlkove, en territorio ucraniano, cerca de la frontera con Rumanía.

Por ello, el Centro Nacional Militar de Mando notificó al Inspectorado General para Situaciones de Emergencia sobre la implementación de "medidas de alerta" para la población del norte del distrito de Tulcea, y a las 00:15 horas se transmitió un mensaje de alerta, informa en la red social 'X'.

En respuesta, dos aeronaves F-18 de las Fuerzas Aéreas y Espaciales de España, que prestaban servicio de Policía Aérea Reforzada en la Base 57 Aérea Mihail Kogalniceanu, "fueron elevadas del suelo para monitorear la situación", explica.

Finalmente, concluye en el mensaje, la alerta aérea cesó a las 01:30 horas y "no se reportaron incursiones" en el espacio aéreo de Rumanía.

Incidente similar hace unos días

Hace unos días, otros cazas F-18 españoles desplegados en la Base Mihail Kogalniceanu, en el marco de la misión de Policía Aérea de la OTAN, fueron activados en un incidente similar.

Concretamente fueron movilizados en la noche del 23 al 24 de septiembre para monitorizar a un grupo de "objetivos aéreos" que operaba al norte de la localidad de Chilia Veche, en Ucrania, próxima a la frontera con Rumanía.

Las autoridades rumanas enviaron una alerta a la población a las 04:41 horas (hora local) y los cazas españoles despegaron para vigilar la situación, pero la alerta aérea cesó a las 05:44 horas (hora local).

España colabora con la misión de la OTAN en Rumanía

España participa en la misión de Policía Aérea de la OTAN en Rumanía con alrededor de 200 efectivos, siete cazas F-18, un avión A400M y un radar. Está previsto que en octubre se incorporen además tres helicópteros NH90.

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La presencia de drones rusos en las proximidades del espacio aéreo aliado se ha incrementado significativamente. En el marco de la misión en Rumanía, las Fuerzas Armadas españolas han registrado 18 alertas desde agosto hasta lo que va de septiembre.

El pasado 16 de agosto, dos cazas españoles llegaron a derribar uno de estos dispositivos después de que penetrara en el espacio aéreo rumano.