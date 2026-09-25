Cazas finlandeses y suecos interceptan aviones militares de Rusia en espacio aéreo internacional sobre el mar Báltico

El Kremlin sigue ampliando el radio y la proporción de sus actividades militares en Europa. Las reiteradas incursiones de drones rusos en los países del entorno de Ucrania, que mantienen en alerta a los servicios de inteligencia de todos los países del viejo continente, han escalado y afectan ya al mar Báltico, donde en las últimas horas se han detectado aviones de combate de Rusia.

En la primera misión operativa conjunta de identificación que realiza las fuerzas aéreas de Finlandia y Suecia, sus cazas han interceptado a varios aviones militares rusos —uno de transporte y dos de combate— que sobrevolaban el espacio aéreo internacional del golfo de Finlandia.

Pese al hallazgo, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha tratado de lanzar un mensaje de tranquilidad pese a la "tensión" con Rusia. "El Báltico nunca ha estado tan expuesto como ahora, pero tampoco nunca ha estado mejor protegido que justo en este momento", ha asegurado, para poner en valor el trabajo conjunto con su vecino nórdico.

De hecho, ha señalado que el pacto entre ambas fuerzas aéreas permite utilizar indistintamente la bases de los dos países en función de las necesidades y los tiempos de respuesta requeridos en cada situación. "Ahora podemos operar juntos sin problemas, como fuerzas aéreas, como naciones y como aliados", ha apuntado el comandante de la fuerza aérea sueca.

En los últimos días, la presidenta de Moldavia denunció la entrada de cuatro drones rusos en su espacio aéreo, mientras Polonia detectó una breve violación de su espacio aéreo por parte de un helicóptero militar ruso.