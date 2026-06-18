Albares celebra el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y confía en que impulse la paz en Oriente Medio

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la celebración de la sesión inaugural de la "III Edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo: Un mar de compromisos".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto iniciado a finales de febrero y ha expresado su deseo de que el pacto abra una nueva etapa de estabilidad en Oriente Medio.

Durante su intervención en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, celebrado en el CosmoCaixa de Barcelona, Albares afirmó que la firma del acuerdo constituye una “buena noticia” y debe servir para “abrir una vía a la paz y a la estabilidad más allá del Golfo, en todo Oriente Medio”.

El pacto, fruto de varios meses de negociaciones mediadas por Pakistán, contempla la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y será formalizado oficialmente este viernes en Suiza. Asimismo, prevé garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio mundial.

El jefe de la diplomacia española destacó que el entendimiento entre Washington y Teherán debe favorecer también la resolución de otros asuntos pendientes, entre ellos el programa nuclear iraní. “Debe abrir un camino para la diplomacia y la negociación que resuelva el resto de cuestiones, incluido el expediente nuclear iraní”, señaló.

Albares subrayó además que la reducción de las tensiones regionales puede contribuir a reforzar las perspectivas de convivencia entre israelíes y palestinos. En este sentido, defendió la necesidad de garantizar “que Israel y Palestina puedan convivir, asegurándose mutuamente paz y seguridad”.

El ministro hizo un llamamiento a fortalecer el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, principios que consideró esenciales para afrontar las crisis internacionales. “Si algo nos enseña la historia del Mediterráneo es que ninguna crisis encontrará una salida duradera y estable al margen del diálogo, la cooperación y la diplomacia”, concluyó.