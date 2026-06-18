Donald Trump y Masoud Pezeshkian firman un memorando que abre la negociación de un acuerdo de paz definitivo entre EEUU e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las autoridades iraníes han confirmado la firma de un memorando de entendimiento que abre un periodo de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz definitivo entre ambos países.

Trump anunció la firma del documento tras una reunión celebrada en Versalles, mientras que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, aseguró que el texto fue rubricado de forma virtual por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y por el mandatario estadounidense.

El acuerdo ha sido respaldado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que actuó como mediador y destacó que el memorando entra en vigor de forma inmediata. Entre las primeras medidas previstas figura la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense en la zona.

Sharif expresó su deseo de que el documento sirva como base para una etapa de mayor entendimiento, estabilidad y cooperación en Oriente Próximo, agradeciendo además la implicación de países como Qatar, Turquía, Egipto y Arabia Saudí.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, presente durante la firma, calificó el acuerdo como un paso importante hacia una paz duradera y destacó que la reapertura de Ormuz podría contribuir a una futura reducción de los precios de la energía a nivel internacional.

Las próximas semanas estarán centradas en concretar los términos del acuerdo definitivo que ambas partes aspiran a cerrar una vez concluido el periodo de negociación.