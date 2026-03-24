Análisis de expertos: los anuncios de Trump son una montaña rusa para el petróleo

El mercado petrolero vivió el lunes una de las sesiones más abruptas de los últimos años, con un desplome cercano al 10 % en el precio del Brent, que cerró en torno a los 100 dólares por barril. Este movimiento se produjo inmediatamente después de que Donald Trump anunciara la suspensión temporal de los ataques previstos contra infraestructuras energéticas iraníes y reconociera que mantenía conversaciones “productivas” con Teherán, pese al desmentido iraní posterior. La reacción fue instantánea: los operadores interpretaron que el riesgo geopolítico extremo que había impulsado la subida del crudo en días anteriores se reducía de forma súbita, lo que provocó una corrección violenta en los precios.

El Brent llegó a caer más de un 10 % en cuestión de minutos, un comportamiento que coincide con lo descrito por diversos medios internacionales. El barril cayó por debajo de los 100 dólares tras conocerse el anuncio de distensión entre Estados Unidos e Irán, revirtiendo la tendencia alcista que había dominado las jornadas previas, impulsada por el temor a un cierre del estrecho de Ormuz, una de las arterias energéticas más importantes del planeta.

Esta reacción produjo un giro de 180 grados en los mercados: el petróleo se hundió un 10 % y las bolsas europeas, que abrían con fuertes caídas, pasaron a terreno positivo en cuestión de minutos. El desplome llegó a ser del 13,8 % en su punto más extremo, con el Brent cayendo desde los 108 dólares hasta los 93 en apenas cuatro minutos, antes de estabilizarse de nuevo en torno a los 100 dólares. El anuncio de Trump actuó así como detonante inmediato de un cambio radical en las expectativas del mercado.

Sospechas de analistas

Lo más llamativo de la jornada no fue únicamente la magnitud del desplome, sino un movimiento previo que levantó sospechas entre analistas y reguladores: en un intervalo de apenas dos minutos, aproximadamente un cuarto de hora antes del anuncio de Trump, se ejecutaron operaciones en derivados por un valor aproximado de 650 millones de dólares, todas ellas apostando por una caída del precio del crudo. Este volumen es ocho veces superior al habitual para un lapso tan corto, lo que sugiere que algunos operadores actuaron con un nivel de anticipación difícil de explicar únicamente por análisis técnico o por expectativas de mercado.

Este tipo de movimientos, cuando se producen justo antes de un anuncio político de alto impacto, suelen ser objeto de escrutinio por parte de los supervisores financieros. La coincidencia temporal plantea la posibilidad de que ciertos actores tuvieran información privilegiada o, al menos, indicios sólidos de que el presidente estadounidense estaba a punto de modificar su postura respecto a Irán. En mercados tan sensibles a la geopolítica como el del petróleo, una filtración mínima puede traducirse en ganancias millonarias si se actúa con rapidez y volumen suficiente.

El análisis de Juan Enrique Cadiñanos ayer en el Canal 24 horas de TVE se centró precisamente en este punto. Según su línea argumental habitual, Cadiñanos suele subrayar que los mercados de materias primas, especialmente el petróleo, son extremadamente reactivos a cualquier señal política, pero que movimientos tan concentrados y de tal magnitud no pueden explicarse únicamente por volatilidad natural. En su intervención, destacó que el volumen de derivados negociado en esos dos minutos es estadísticamente anómalo y que, en condiciones normales, un operador institucional no ejecuta posiciones tan agresivas sin una base informativa sólida. También apuntó que, aunque no se puede afirmar de inmediato que haya existido uso de información privilegiada, el patrón coincide con episodios anteriores en los que posteriormente se abrieron investigaciones regulatorias.

Comportamiento de las bolsas

Otro elemento que destacó el analista fue la velocidad con la que las bolsas europeas revirtieron sus pérdidas. Índices como el Ibex 35 pasaron de caer más del 2 % a ganar alrededor del 2 % en cuestión de minutos. Este comportamiento refleja cómo la percepción del riesgo geopolítico actúa como un interruptor que afecta simultáneamente a materias primas, renta variable y divisas.