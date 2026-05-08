Un año de León XIV: líder de la paz y enfrentado a Trump

Este 8 de mayo se cumple un año de la elección del cardenal estadounidense y agustino Robert Prevost como el 267º papa de la Iglesia Católica. Son 12 meses en los que los católicos pudieron conocer a un pontífice “discreto”, con una forma de ser distinta a la de Francisco, pero que se convirtió en un “líder” mundial por la paz, alzando la voz siempre “con el Evangelio”, y “sin amedrentarse” frente a los ataques del presidente de EEUU, Donald Trump, según aseguran expertos. La teóloga Cristina Inogés, que fue una de las 54 mujeres que votaron por primera vez en un Sínodo, destacó “la paz” como la “clave” de su pontificado.

“Durante todo este año, la clave de su pontificado es la paz, también es cierto que la situación es la que es, pero está diciendo cosas que muy poquitas personas se atreverían a decir en voz alta. Eso le está dando un marcado carácter de liderazgo en el campo de la paz”, señaló Inogés. Así, precisó que “no se enfrenta directamente a Trump sino que le responde con el Evangelio delante”.

“Es lo mismo que hacía Francisco, porque los dos están colocando el Evangelio en el centro”, aseveró. En este sentido, puso de relieve que “se ha implicado en el mundo que se le ha puesto delante sin ningún tipo de excusas” y que “está entregado al máximo”. También indicó que con sus discursos y homilías devolvió la doctrina social de la Iglesia “al lugar del que nunca debió salir: la primera plana”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, Ángel Cordovilla, precisó que “el mensaje de la paz es una constante en la doctrina social de la Iglesia” y que a León XIV le ha “tocado” llamar la atención por el “contexto de unas guerras bastante significativas”.

Cordovilla destacó dos palabras para definir el primer año de León XIV: “continuidad” en temas de fondo y “discontinuidad” en gestos y estilo personal. Así, destacó algunos temas en los que siguió insistiendo en línea con el papa Francisco, como “esa opción preferencial de Dios por los pobres”, el “desarrollo de la comunión y de la sinodalidad en la Iglesia” o la “propuesta del Evangelio en su dimensión social para el mundo, en temas de justicia, de ecología y de paz”. Mientras, la “discontinuidad” con respecto a su predecesor la observa “en sus gestos y en su estilo personal”, pues considera que “es más discreto”, lejos del estilo “provocador” de Bergoglio.

Encuentro en el Vaticano entre León XIV y Marco Rubio

El Papa recibió este jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Vaticano, según informó L`Obsservatore Romano, el diario oficial de la Santa Sede. Durante el encuentro, según reveló el portavoz del Ejecutivo estadounidense Tommy Pigott, abordaron la situación en Oriente Próximo y “temas de interés mutuo” en el hemisferio occidental.

Pronunció la palabra paz 400 veces durante sus intervenciones

Según destaca el portal oficial del Vaticano Vatican News, durante este año, Prevost repitió más de 400 veces la palabra paz en sus discursos como obispo de Roma, desde la “paz desarmada y desarmante” tras el Cónclave, hasta las más recientes, pronunciadas hace menos de un mes durante su viaje a África. En concreto, destaca el “¡Nunca más la guerra!” en su primer Regina Caeli, o cuando señaló a los señores de la guerra cuyas manos “gotean sangre” durante la Misa del Domingo de Ramos.

El portal también recuerda que se reunió con representantes de Hezbolá en el Líbano, y recibió a los presidentes palestino e israelí, Mahmud Abbas e Isaac Herzog, para reiterarles la urgencia de un alto el fuego en Gaza y una solución de dos estados; y que mantuvo conversaciones telefónicas con varios líderes de naciones en guerra, incluido el presidente ruso Vladimir Putin. También el presidente de Ucrania Volodímir Zelensky se reunión con el papa hasta en tres ocasiones.

El papa fue contundente tras el ataque de EEUU a Irán, calificando de “inaceptable” la amenaza de Trump de destruirlo todo e instando a ponerse en contacto con los miembros del Congreso para pedir el fin de la guerra. El cruce de declaraciones continuó hasta esta misma semana cuando el líder estadounidense acusó al pontífice de “poner en peligro a muchos católicos” a lo que Prevost respondió que “la misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio, predicar la paz”.