António Costa se distancia de Von der Leyen y defiende mantener un orden internacional basado en reglas

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha desmarcado este martes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha defendido la necesidad de mantener un orden internacional basado en reglas en un contexto global cada vez más tensionado.

Durante su intervención en la Conferencia Anual de Embajadores de la Unión Europea, celebrada en Bruselas, Costa apostó por reforzar las soluciones multilaterales y alertó de que el sistema internacional atraviesa un momento de fuertes cambios.

“El mundo multipolar requiere soluciones multilaterales, no esferas de influencia donde la política de poder reemplace al Derecho internacional”, afirmó el dirigente portugués.

En su discurso, Costa señaló que varios actores están alterando el equilibrio global: aseguró que Rusia “viola la paz”, China “altera el comercio” y Estados Unidos “desafía el orden internacional basado en reglas”.

Preocupación por Oriente Próximo

El presidente del Consejo Europeo también se refirió a la guerra en Oriente Próximo, que calificó de “suma preocupación”. Aunque responsabilizó a Irán de las causas profundas del conflicto, insistió en que “el unilateralismo nunca puede ser el camino”.

Costa pidió a Irán y a sus aliados, entre ellos Hezbolá, que cesen los ataques en la región, incluidos los dirigidos contra países de la UE como Chipre.

Asimismo, advirtió del riesgo de una escalada que pueda afectar a la economía mundial, especialmente si se bloquea el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del planeta.

Reformar la ONU, no sustituirla

Costa defendió también el papel de Organización de las Naciones Unidas como pilar del sistema internacional y apoyó las reformas impulsadas por su secretario general, António Guterres.

“La ONU debe ser reformada, pero no reemplazada; es la piedra angular del sistema multilateral”, afirmó.

Además, apostó por ampliar las alianzas internacionales de la UE y fortalecer su red de acuerdos comerciales, destacando negociaciones con socios como Mercosur y India.

Mensaje distinto al de Von der Leyen

Las palabras de Costa contrastan con las pronunciadas un día antes por Ursula von der Leyen, quien cuestionó si el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial sigue siendo útil para defender los intereses europeos.

La presidenta de la Comisión afirmó que la UE “ya no puede confiar” únicamente en ese sistema para protegerse ante las amenazas globales, lo que ha generado críticas dentro de las propias instituciones comunitarias.

Entre quienes han mostrado su desacuerdo se encuentra la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, que consideró “muy peligroso” abrir un debate que parezca cuestionar el Derecho Internacional. También dirigentes políticos como Iratxe García han defendido que el problema no es el orden mundial, sino “los autócratas que lo violan”.

En este contexto, Costa subrayó que “es vital que la Unión Europea hable con una sola voz” para defender sus valores y su influencia global.