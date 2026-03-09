Von der Leyen cree que la UE ya no puede confiar en reglas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la Unión Europa “ya no puede confiar” en un sistema internacional basado en reglas como “la única manera” de defender sus intereses ante las amenazas e incluso puso en cuestión si es “más una ayuda o un obstáculo” para la credibilidad del bloque comunitario como actor geopolítico.

En una intervención en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebró ayer en Bruselas, la jefa del Ejecutivo comunitario sostuvo que Europa “ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial” y de un mundo “que ya se ha ido y no volverá”, pese a que siempre respaldará el sistema basado en normas que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial.

“Siempre defenderemos y respaldaremos el sistema basado en normas que ayudamos a construir con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única manera de defender nuestros intereses ni asumir que sus reglas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos”, sostuvo la conservadora alemana.

Von der Leyen pidió una reflexión “urgente” sobre si la doctrina y los “procesos de tomas de decisiones” diseñados “en un mundo de posguerra caracterizado por estabilidad y multilateralismo” han seguido el ritmo “de los cambios que nos rodean” y si el orden internacional basado en reglas “es más una ayuda o un obstáculo para la credibilidad de la UE como actor geopolítico”.

Tras admitir que su mensaje “es duro” y que detrás hay “una conversación difícil”, hizo un llamamiento a “construir” un camino europeo “propio” y a encontrar “nuevas formas de cooperar” con sus socios, partiendo de la base de que la UE necesita “una política exterior más realista y guiada por intereses”.

No sentir pena por el régimen

La presidenta comunitaria hizo un llamamiento a no entrar a debatir si la guerra abierta en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán era “necesaria” o “elegida”, a la vez que sostuvo que “no deberían derramarse lágrimas” por el régimen de Teherán que ha infligido “la muerte” y la “represión” a su propio pueblo.

“Escucharán diferentes opiniones sobre si el conflicto en Irán es una guerra elegida o una guerra necesaria. Pero creo que este debate en parte pierde el punto central. Porque Europa debe centrarse en la realidad de la situación, ver el mundo tal y como es hoy”, defendió. Así las cosas, recordó que “muchos iraníes, dentro del país y en toda Europa y el mundo”, han celebrado la muerte del ayatolá Alí Jamenei, al igual que muchas otras personas en toda la región “esperan que este momento pueda abrir un camino hacia un Irán libre”.

“El pueblo de Irán merece libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, incluso si sabemos que este proceso estará lleno de peligros e inestabilidad durante y después de la guerra”, prosiguió durante su intervención la política alemana. Eso sí, Von der Leyen advirtió de las consecuencias “no deseadas” del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, un hecho que a su parecer plantea “preguntas existenciales” sobre el futuro del internacional basado en normas o sobre cómo Europa “encuentra la unidad en estas situaciones”.

“El efecto dominó ya es una realidad hoy, ya sea en la energía y las finanzas, el comercio y el transporte, o el desplazamiento de personas”, constató, recordando además el ataque a una base militar británica en Chipre o a los ciudadanos atrapados en la región.