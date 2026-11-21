El presidente de la Comisión Europea, Antonio Costa, interviene en una rueda de prensa en Bruselas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha presentado una nueva propuesta para el presupuesto comunitario de 2028-2034 que reduce en unos 180.000 millones de euros las cuentas planteadas inicialmente por la Comisión Europea. El ajuste supone un recorte del 10,2% y sitúa el volumen total del presupuesto en 1,58 billones de euros, frente a los 1,76 billones previstos por Bruselas, a precios constantes de 2025.

El nuevo documento de negociación profundiza en el ajuste del 8% planteado en octubre por la presidencia irlandesa del Consejo y modifica especialmente las partidas destinadas a competitividad, seguridad y defensa, así como la acción exterior. En concreto, la dotación para competitividad, seguridad y defensa pasa de 522.205 a 437.683 millones de euros, mientras que los fondos para acción exterior bajan de 190.000 a 150.138 millones.

En cambio, la propuesta mantiene prácticamente sin cambios las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC), que dispondrá de 261.012 millones de euros. También preserva buena parte de los fondos de cohesión, dos partidas tradicionales del presupuesto comunitario con las que Costa busca acercar posiciones entre los Veintisiete.

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Nuevas vías para financiar las cuentas europeas

La financiación continúa siendo uno de los principales obstáculos de la negociación. Ante esta situación, Costa refuerza su apuesta por crear nuevos recursos propios para la Unión Europea, una opción que ya había planteado después de la falta de avances en la cumbre de octubre.

El mayor ajuste afecta al capítulo de competitividad, prosperidad y seguridad, que pierde 84.522 millones de euros

El paquete contempla ingresos vinculados a las grandes empresas digitales, el tabaco, los residuos electrónicos y las emisiones de carbono. Estos nuevos recursos, sumados a las fuentes de financiación existentes, permitirían recaudar alrededor de 60.000 millones de euros anuales y limitar el incremento de las aportaciones de los Estados miembros.

La propuesta llega a cinco días de la cumbre extraordinaria del 26 y 27 de noviembre, en la que los líderes europeos intentarán acercar posturas entre los países partidarios de mayores recortes, como Alemania, Países Bajos y Suecia, y los que defienden un presupuesto más ambicioso, entre ellos España y Francia.

El objetivo es alcanzar un acuerdo político antes de que termine el año y evitar que los calendarios electorales de varios Estados miembros compliquen las negociaciones durante 2027.

El mayor ajuste se concentra en el capítulo de competitividad, prosperidad y seguridad, que pierde 84.522 millones de euros respecto al proyecto inicial.