Artemis II: la NASA regresa a la Luna tras más de 50 años y lleva a la primera mujer en orbitarla

El ser humano volverá a la Luna en el marco de la misión Artemis tras más de 50 años, cuando en la década de los 60 la NASA desarrolló el programa espacial tripulado Apolo, que se dio por finalizado en 1972. Para la primera misión Artemis tripulada a la Luna, que previsiblemente se lanzará en marzo de 2026 y que durará diez días, se seleccionaron cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch de la NASA, junto con el especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

Desde la NASA destacan que estos exploradores “representan lo mejor de la humanidad”, atreviéndose a forjar nuevas fronteras en el espacio en nombre de todos los seres humanos.

Artemis II será la primera prueba de vuelo tripulado de la NASA del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión alrededor de la Luna, con el fin de verificar las capacidades actuales para que los humanos exploren el espacio profundo y preparar el terreno para la exploración y la ciencia a largo plazo en la superficie lunar.

Esta misión confirmará que todos los sistemas de la nave funcionan según lo diseñado con tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo.

La misión allanará el camino para las misiones a la superficie lunar, estableciendo capacidades de ciencia y exploración lunar a largo plazo, e inspirará a la próxima generación de exploradores: la Generación Artemis.

La tripulación de cuatro astronautas despegará en una misión de aproximadamente 10 días desde el Complejo de Lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, abriéndose paso más allá del alcance de la Tierra sobre el mega cohete lunar de la agencia.

En el transcurso de unos dos días, verificarán los sistemas de Orión y realizarán una prueba de demostración de objetivos relativamente cerca de la Tierra antes de comenzar el viaje hacia la Luna.

El módulo de servicio de Orión, de fabricación europea, dará a la nave el gran impulso necesario para liberarse de la órbita terrestre y poner rumbo a la Luna. Este encendido de inyección translunar enviará a los astronautas en un viaje de ida de unos cuatro días, llevándolos alrededor del lado oculto de la Luna, donde finalmente crearán una trayectoria en forma de ocho que se extenderá a 370.000 kilómetros de la Tierra.

En su distancia máxima, la tripulación volará unos 7.400 kilómetros más allá de la Luna. Durante el viaje de regreso de aproximadamente cuatro días, los astronautas continuarán evaluando los sistemas de la nave.

En lugar de requerir propulsión para el retorno, esta trayectoria eficiente en combustible aprovecha el campo gravitatorio Tierra-Luna, asegurando que —tras su viaje alrededor del lado oculto— Orión sea atraída naturalmente de vuelta por la gravedad de la Tierra para la etapa de retorno libre de la misión.

La tripulación soportará la reentrada de alta velocidad y alta temperatura a través de la atmósfera terrestre antes de amerizar en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, donde serán recibidos por un equipo de recuperación compuesto por personal de la NASA y del Departamento de Defensa.

La tripulación que volverá a la Luna

El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2009 y completó el entrenamiento en mayo de 2011.

Es un veterano de la Marina con 27 años de servicio, piloto, padre e ingeniero, natural de Baltimore. Fue Ingeniero de Vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41, desde mayo hasta noviembre de 2014.

Durante su misión de 165 días, completó más de 300 experimentos científicos en áreas como fisiología humana, medicina, ciencias físicas, ciencias de la Tierra y astrofísica. También realizó casi 13 horas de caminatas espaciales en dos excursiones fuera del complejo orbital.

El piloto es Victor J. Glover, seleccionado como astronauta en 2013. Fue piloto de la misión SpaceX Crew-1 a la Estación Espacial Internacional como parte de la Expedición 64.

Glover es aviador naval y piloto de pruebas, con experiencia en los aviones F/A-18 Hornet, Super Hornet y EA-18G Growler. Ha participado en despliegues tanto en combate como en tiempos de paz.

La primera mujer en volar a la Luna será Christina Hammock Koch, seleccionada como astronauta en 2013.

Fue ingeniera de vuelo en las Expediciones 59, 60 y 61 y estableció el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con 328 días en el espacio. Además, participó en la primera caminata espacial totalmente femenina.

El primer astronauta no estadounidense en viajar a la Luna será el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

El coronel Hansen, nacido en 1976 en Ontario, es licenciado con honores en Ciencias Espaciales por el Royal Military College de Canadá y posee un máster en ciencias físicas con especialización en rastreo de satélites de gran campo de visión.

Entre sus reconocimientos destacan la Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II (2012) y la Medalla de Oro de la Real Sociedad Geográfica Canadiense (2014), entre otros galardones.