Asciende a 18 el número de españoles muertos en los terremotos de Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que 18 ciudadanos españoles han fallecido en los terremotos que afectaron a Venezuela la semana pasada.

Además, el número de españoles desaparecidos asciende ya a 144 personas, según la última actualización oficial.

Personas localizadas y balance en evolución

Albares ha informado también de que 12 españoles han sido localizados bajo los escombros, mientras continúan las labores de búsqueda en las zonas más afectadas.

En el balance anterior, el Ministerio de Exteriores había contabilizado 17 fallecidos y 138 desaparecidos, lo que refleja la evolución constante de los datos a medida que avanzan los equipos de rescate.

Refuerzo de la ayuda española

El Ministerio de Exteriores ha anunciado el envío de nuevos medios de emergencia a la zona a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Está previsto el despliegue del equipo START y un hospital de campaña destinado a atender el creciente número de heridos.

Las autoridades venezolanas sitúan el balance global del desastre en más de 1.700 fallecidos y 5.000 heridos, tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 registrados en el centro de la costa del país. El Gobierno español ha reiterado su apoyo a Venezuela tanto en la fase de emergencia como en la futura reconstrucción.