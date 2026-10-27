El bloque de Eisenkot aventaja a Netanyahu pero aboca a Israel a un escenario sin mayorías claras

El bloque opositor liderado por el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot y su formación Yashar encabeza las proyecciones de las elecciones parlamentarias celebradas este martes en Israel, superando a la coalición conservadora del primer ministro Benjamin Netanyahu. No obstante, las primeras estimaciones difundidas al cierre de los colegios electorales dibujan un escenario de marcada fragmentación e incertidumbre parlamentaria, ya que ninguno de los dos bloques tradicionales estaría en condiciones de alcanzar por sí solo la mayoría absoluta de 61 escaños en la Knesset.

De acuerdo con las proyecciones publicadas por las cadenas israelíes Kan 11, Canal 12 y Canal 13, la alianza opositora encabezada por Eisenkot obtendría entre 52 y 53 actas, situándose por delante de los 50 escaños que sumaría el bloque gubernamental afín a Netanyahu. En el desglose por candidaturas individuales, el Likud del actual jefe del Ejecutivo figura todavía como la fuerza con mayor número de representantes al rondar los 25 asientos —tres más de los proyectados para Yashar—, si bien este dato representaría un acusado descenso frente a los 32 diputados que la formación conservadora ostentaba en la Cámara hasta el momento.

A la vista de los primeros sondeos, el propio Eisenkot compareció públicamente para asegurar que el ciclo político del actual primer ministro ha tocado a su fin y adelantó su intención de promover un "gobierno de movilización sionista". "Los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu y el gobierno del 7 de octubre", manifestó el militar retirado en alusión al ataque coordinado de las milicias palestinas que desencadenó el conflicto en Gaza, prometiendo además "actuar de inmediato para implementar el veredicto del pueblo y reemplazar al gobierno en el plazo más breve posible". En términos idénticos se pronunció el ex primer ministro y dirigente opositor Yair Lapid, quien valoró los datos como una "derrota dura" y un "colapso total" del Ejecutivo en funciones.

La llave de la gobernabilidad podría recaer en la minoría árabe, que ha rubricado un registro histórico en las urnas al movilizar a su electorado y duplicar sus resultados de 2022. La Lista Árabe Unida (Raam) de Mansur Abbas y la Lista Conjunta de Ayman Odeh obtendrían siete y once escaños respectivamente, sumando un total conjunto de 18 diputados frente a la decena que retenían ambas fuerzas. Su peso parlamentario se anticipa imprescindible para cualquier fórmula que permita al bloque de Eisenkot superar la barrera de investidura, un proceso que quedará en manos del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien formalizará el mandato tras abrir la ronda de consultas entre las fuerzas electas.