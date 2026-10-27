La bolsa de Brasil cae un 17% tras la victoria de Lula

Los mercados financieros brasileños reaccionaron a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil con una fuerte depreciación del real frente al dólar estadounidense y un desplome del 17% la Bolsa de valores del país. El dólar llegó a cambiarse por 5,6056 reales, frente a los 4,9777 reales de la última jornada previa a estos comicios, lo que equivale a una depreciación de la moneda brasileña de más de un 11%.

Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), se impuso este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 51,79% de los votos frente al 48,21% cosechado por el ultraconservador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y obtuvo así un cuarto mandato no consecutivo al frente del país sudamericano.

En paralelo, los mercados bailaron al son de los veredictos de las urnas. Tras la primera vuelta electoral, celebrada el pasado 4 de octubre, en la que Bolsonaro quedó por delante de Lula, aunque sin lograr ninguno de los candidatos los apoyos suficientes para evitar una segunda ronda, el real se apreció inicialmente frente al dólar y la rentabilidad de los bonos denominados en dólares descendió durante las sesiones posteriores. Ahora, el comportamiento es el opuesto.

“Más allá del caótico final de la jornada electoral, la victoria de Lula es una sorpresa en sí misma. Las últimas encuestas apuntaban a un resultado muy reñido, pero las plataformas de predicción daban al senador Bolsonaro como ganador con holgura. Los activos brasileños también habían descontado un resultado favorable para los mercados, basándose en las expectativas de que un Gobierno de Bolsonaro llevaría a cabo rápidamente un profundo ajuste fiscal”, explica el gestor de carteras y analista de Vontobel, Thierry Larose.

Cuarto mandato

Con el recuento prácticamente completado (99,79% de las urnas), Lula obtuvo 64.191.001 sufragios, frente a los 59.796.463 de Bolsonaro, una diferencia de más de cuatro millones de votos. El mandatario siguió el escrutinio con su familia y correligionarios en un hotel del centro de São Paulo. La noche electoral se vivió con vítores y fuegos artificiales entre los simpatizantes del PT. Lula, que nació en la pobreza rural y llegó a convertirse en el primer líder obrero elegido presidente del país, encadena así un cuarto mandato no consecutivo y culmina una trayectoria política de medio siglo.

Tomará posesión del cargo el 5 de enero de 2027 y hasta entonces seguirá ejerciendo como presidente. El resultado llega, además, como un regalo de cumpleaños anticipado: cumple 81 años este 27 de octubre. Lula disputó las elecciones presidenciales de 1989, 1994 y 1998, quedando en segundo lugar en todas ellas, antes de ganar en 2002 y revalidar en 2006. Sus dos primeros mandatos quedaron marcados por la expansión de programas sociales de combate a la pobreza y al hambre. Años después de dejar la presidencia, Lula afrontó las consecuencias de la operación Lava Jato y cumplió 580 días de prisión entre 2018 y 2019.