Bolsonaro gana la primera vuelta de las elecciones en Brasil frente a Lula, con el 47% de los votos

Flávio Bolsonaro, el candidato ultraderechista del Partido Liberal e hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, ha ganado la primera vuelta de las elecciones en Brasil con un 47,17% de los sufragios. Su rival, el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha quedado dos puntos por debajo, con un 45% de los apoyos.

Al no lograr ninguno de los aspirantes la mayoría absoluta necesaria para ser elegido de manera directa, se celebrará una segunda vuelta entre estos dos candidatos, y tendrá lugar el próximo día 25.

Bolsonaro, con más de 55 millones de votos, ha superado a Lula en alrededor de 2,5 millones de sufragios, y ha ganado en los tres estados con mayor número de electores: Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo; en estos dos últimos superando la barrera del 50%.

Pero además, la familia Bolsonaro ha obtenido hasta cuatro puestos en estas elecciones. La esposa de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, ha sido elegida como senadora por el Distrito Federal, en Brasilia, con un 29% de votos, mientras que dos hijos y un hermano del expresidente han accedido también a las cámaras.

Según el boletín oficial de las elecciones de Brasil, la participación se situó en el 78,93%, con un 1,84% de votos en blanco y un 2,93% de sufragios nulos. En el país, el derecho a voto es opcional a partir de los 16 años y de carácter obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años.