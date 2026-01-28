La borrasca Kristin deja dos muertos y hasta un millón de hogares sin electricidad en Portugal

La borrasca Kristin ha causado dos víctimas mortales en Portugal y numerosos daños materiales tras atravesar el país con vientos de hasta 200 km/h, lluvias intensas y un fuerte temporal marítimo. Se trata de la quinta depresión registrada en enero, una sucesión poco habitual que ha puesto en alerta a todo el territorio.

Una de las muertes se produjo en Vila Franca de Xira, en el área metropolitana de Lisboa, después de que un árbol cayera sobre un coche. La segunda tuvo lugar en el distrito de Leiria, donde un viandante falleció tras el derrumbe de una estructura metálica. Protección Civil ha contabilizado más de 2.600 incidencias, principalmente por caídas de árboles, daños en edificios, inundaciones y cortes de carreteras. Además, varios bomberos han resultado heridos y decenas de personas han sido desalojadas.

El temporal también ha causado importantes destrozos en infraestructuras, como el derrumbe parcial del techo de la antigua universidad de Figueira da Foz (Coímbra), y ha obligado al cierre de carreteras, líneas ferroviarias y frentes marítimos en varias ciudades.

Hasta un millón de hogares sin suministro eléctrico

Una avería en una subestación eléctrica dejó cerca de un millón de hogares sin luz en varios distritos del centro del país, aunque a lo largo de la mañana el número de afectados se redujo.

El operador eléctrico explicó que los vientos ciclónicos causaron daños graves en la subestación de la zona del Zêzere y en varias líneas de alta tensión. La Red de Energía Nacional (REN) trabaja en coordinación con su homóloga española para restablecer completamente el servicio.