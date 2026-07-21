Burnham asume como primer ministro británico con la promesa de devolver la estabilidad al Reino Unido

Andy Burnham se convirtió este lunes en el nuevo primer ministro del Reino Unido tras recibir el encargo del rey Carlos III para formar Gobierno, sustituyendo a Keir Starmer al frente del Ejecutivo británico. En su primer discurso desde el número 10 de Downing Street, el nuevo líder laborista prometió recuperar la estabilidad política, impulsar un nuevo modelo político y económico y acometer "los mayores cambios de los últimos 40 años".

Burnham, de 56 años y exalcalde de Mánchester, reconoció la fatiga de la ciudadanía tras una década marcada por la inestabilidad política, con siete primeros ministros desde el referéndum del Brexit en 2016. "No hemos estado a la altura, tenemos que hacerlo mejor", afirmó, asegurando que su generación de políticos debe recuperar la confianza de los británicos.

Entre sus primeras decisiones destacó una profunda remodelación del gabinete, con la destitución de buena parte de los colaboradores más cercanos de Starmer. La principal sorpresa fue el nombramiento de John Healey como nuevo ministro de Economía (Hacienda), en sustitución de Rachel Reeves.

Burnham también avanzó que en otoño presentará un plan de diez años para marcar el rumbo del Reino Unido. Sus prioridades pasan por descentralizar el poder desde Londres hacia las regiones, impulsar la reindustrialización, construir más vivienda pública, reformar el sistema de asistencia social y combatir el problema de las personas sin hogar. Además, prometió medidas inmediatas para aliviar el coste de la vida.

En política exterior, el nuevo primer ministro mantuvo sus primeras conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmando el compromiso británico con la defensa y la seguridad.

El gran desafío de Burnham será relanzar la economía británica, que continúa creciendo a un ritmo moderado y mantiene una inflación por encima del objetivo del Banco de Inglaterra. Aunque su discurso apostó por un cambio de rumbo respecto a las políticas aplicadas en las últimas décadas, todavía ha ofrecido pocos detalles sobre cómo financiará sus principales promesas.